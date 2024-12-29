Sedat Aydemir, Avrupa Türk Futbol Federasyonu Başkanı seçildi

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AVRUPA'NIN EN İYİ FUTBOL AKADEMİSİ TESİSİNİ KURMA SÖZÜ

Sedat Aydemir, seçim sürecinde güçlü bir vizyon ve liyakat sahibi yönetim kurulu ekibiyle dikkat çekti. Avrupa’nın en iyi futbol akademisi tesisini kurma hedefiyle yola çıkan Aydemir, bu vizyonu sayesinde delegelerin güvenini kazandı. Yönetim kurulu üyeleriyle birlikte altyapıdan yetişecek genç futbolculara daha geniş imkanlar sunmayı ve Avrupa’da Türk futbolunu bir üst seviyeye taşımayı amaçlıyor.

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Başkanlık seçiminin ardından bir teşekkür konuşması yapan Sedat Aydemir, özellikle Almanya’da doğup büyüyen Türk çocuklarına yönelik projelere ağırlık vereceklerini belirtti. “Yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla el birliği içinde çalışarak, çocuklarımızın hem iyi birer insan hem de başarılı birer futbolcu olmalarını sağlayacak ortamlar oluşturacağız. Sporun sadece fiziksel değil, aynı zamanda kişisel ve toplumsal gelişimi destekleyen bir araç olduğunu biliyoruz,” ifadelerini kullandı.

"HEDEFİMİZ KALICI VE ETKİLİ BAŞARILAR"

ATFF’nin yeni yönetimi, Türk futbolunu Avrupa’da daha güçlü bir şekilde temsil etmek ve genç yetenekleri keşfetmek için kapsamlı bir çalışma planı oluşturacak. Altyapı projelerinin yanı sıra, eğitim programları ve uluslararası iş birlikleriyle Türk futbolunun Avrupa’daki görünürlüğünü artırmayı hedefliyorlar.

Sedat Aydemir, federasyonun yalnızca sportif başarılarla değil, aynı zamanda toplumsal değerlerle de öne çıkması gerektiğini vurguladı. “Türk futboluna ve gençlerimize uzun vadeli katkılar sağlamak için buradayız. Hem çocuklarımızı hem de ailelerini kapsayan projelerle toplumumuzun her kesimine dokunmayı amaçlıyoruz,” dedi.

AVRUPA TÜRK FUTBOL FEDERASYONU (ATFF) HAKKINDA

Avrupa Türk Futbol Federasyonu, Türk futbolunu Avrupa’da temsil etmek ve genç yetenekleri desteklemek amacıyla çalışmalarını sürdüren bir organizasyondur. Eğitim, spor altyapısı ve sosyal sorumluluk projeleriyle Avrupa’daki Türk toplumunun spor kültürüne katkıda bulunmayı hedefleyen federasyon, yeni dönemde Sedat Aydemir’in liderliğinde çıtayı daha da yükseğe taşımayı planlıyor.