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Seçmenin gözünde Scholz, Merz’den daha sempatik ama...

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#Olaf Scholz#Friedrich Merz#AVRUPADAN HABERLER
Seçmenin gözünde Scholz, Merz’den daha sempatik ama...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2025 12:47

Almanya’da başbakanın doğrudan seçilmesi durumunda seçmenlerin Şansölye Olaf Scholz’u değil, CDU/CSU’nun adayı Friedrich Merz’i tercih edeceği ortaya çıktı.

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ALMANYA’da başbakanın doğrudan halk tarafından seçilmesi halinde, seçmenlerin şansölye Olaf Scholz’u değil, ana muhalefet CDU/CSU’nun başbakan adayı Friedrich Merz’i tercih edeceği ortaya çıktı. Bild gazetesi adına INSA tarafından yapılan son kamuoyu yoklamasına göre, 4 aday arasında seçmenlerin yüzde 24’ünün CDU/CSU’nun adayı Merz’i, yüzde 20’sinin AfD’nin adayı Weidel’i, yüzde 16’sının SPD’nin adayı Scholz’u ve yüzde 14’ünün Yeşiller’in adayı Robert Habeck’i başbakan olarak görmek istediği saptandı.

YÜZDE 41 İLE MERZ ÖNDE
Şansölye Scholz ile Friedrich Merz arasındaki yarışta Merz önde bitirdi. Kamuoyu yoklamalarına göre, seçmenlerin yüzde 41’i Merz’i, yüzde 31’i ise Scholz’u tercih edeceğini belirtti. Aynı ankette, seçmenlerin göç ve sığınmacı politikaları, kira ve konut, eğitim, iç güvenlik, savunma ve ekonomi konularında Friedrich Merz’e daha fazla güvendikleri, ancak iş ve emeklilik politikalarında Scholz’un önde olduğu kaydedildi. Genel yetkinlik, liderlik ve inandırıcılık açısından da Merz, Scholz’un önüne geçti. Bununla birlikte, seçmenlerin Şansölye Scholz’u Merz’den daha sempatik bulduğu da ortaya çıktı.

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#Olaf Scholz#Friedrich Merz#AVRUPADAN HABERLER

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