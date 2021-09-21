Seçmen: Söder, Laschet’e destek vermiyor!

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ALMANYA’da pazar günü yapılacak genel seçimlerde Merkel sonrası Almanya’nın yeni başbakanı belirlenecek. Birlik Partileri (CDU/CSU), seçimler gündeme geldiği dönemde anketlerde yüzde 30’un üzerinde oy alıyordu. Birlik Partileri, nisan ayında başlayan kimin başbakan adayı olacağı tartışmalarında ilk oy kaybını yaşamaya başladı. CSU Genel Başkanı Markus Söder’in uzun süre başbakan adaylığından vazgeçmemesi ve CDU içinde bile Laschet yerine Söder’e destek çıkması partinin bölündüğü tartışmalarına yol açmıştı. CDU’nun ağır toplarının Laschet’in arkasında olduğunu açıklamasından sonra adaylıktan çekildiğini söyleyen Markus Söder, CSU olarak Armin Laschet’in ve Birlik Partileri’nin başarısı için destek vereceğini açıklamıştı. Ancak siyaset uzmanları şu ana kadar desteğin yeteri kadar güçlü olmadığı tespitinde bulundu. Bu yönde son yapılan anket de seçmenlerin de bu görüşü paylaştığını ortaya çıkardı.

YÜZDE 66’SI ÇEKİMSER

Civey kamuoyu şirketinin araştırmasına göre Alman seçmenlerin önemli bir bölümü CSU Genel Başkanı Markus Söder’in seçim kampanyasında Armin Laschet’e yeteri kadar destek vermediğini düşünüyor. Ankete katılanların yüzde 66’sı Söder’in çekimser durduğunu ve destek vermediğini söyledi. Ankete katılanların sadece yüzde 21’i kampanyaya destek verildiğini yüzde 13’ü ise bu konuda kararsız olduğunu belirtti. Birlik Partili seçmenler arasında da Söder’in destek vermediğini düşünenlerin oranı yüzde 34 olurken, yeterli desteğin geldiğini belirtenlerin oranı yüzde 51 oldu. Söder’in Laschet’e destek verdiğini düşünen SPD ve Yeşiller seçmenlerinin oranı yüzde 10 oldu.