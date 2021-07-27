Seçmen faturayı CDU/CSU’ya kesti

BUNA rağmen bu hafta sonu genel seçim olsa CDU/CSU’nun yüzde 27 oy oranıyla sandıktan ‘en güçlü parti’ konumunu koruyacağı belirlendi. INSA tarafından yapılan son kamuoyu yoklamasında, SPD’nin) yüzde 17.5, Yeşiller’in yüzde 17.5, FDP’nin yüzde 13, AfD’nin yüzde 12 ve Sol Parti’nin yüzde 6 oy alacağı ortaya çıktı. Bu veriler ışığında, Almanya’da ‘ikili koalisyonun’ mümkün olmayacağına dikkat çekildi. CDU/CSU, en güçlü kanat olarak SPD ve Yeşiller’in yanı sıra SPD ve FDP veya FDP ve Yeşiller’le ‘üçlü koalisyon’ oluşturabilecek. SPD, FDP ve Yeşiller’in ‘trafik lambası koalisyonu’ oluşturma olasılığı da var.

SCHOLZ ÖNDE

Almanya’da başbakanın halk tarafından seçilmesi halinde seçmenin tercihi SPD’nin adayı Olaf Scholz. Haftalık Der Spiegel dergisi adına yapılan son kamuoyu yoklamasına göre, seçmenlerin yüzde 24 Olaf Scholz’u, yüzde 18 CDU/CSU’nun başbakan adayı Armin Laschet’i, yüzde 16’sı da Yeşiller’li Annalena Baerbock’u başbakan olarak görmek istiyor. Nisan ayında adaylığı kesinleştikten sonra ilk zamanlarda oy oranı yükselen Yeşiller’li Baerbock’a yaptığı bazı hatalar nedeniyle güven kaybı devam ederken, Federal Maliye Bakanı Olaf Scholz’a son günlerde güven artmaya başladı. Ancak en güçlü kanat olarak hükümet kurma görevi CDU/CSU’ya verileceğinden hareket edildiği için Armin Laschet’in başbakanlık koltuğuna oturma şansı daha yüksek.