Seçmen erken seçim istiyor!

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ARD tarafından Infratest dimap ile yapılan bir ankete göre, Almanların yüzde 65’i de erken seçim taleplerini destekliyor ve seçimlerin mümkün olan en kısa sürede yapılmasını istiyor. Yüzde 33’lük bir kesim ise Scholz’un ocak ayına kadar beklemesini doğru buluyor. Yapılan ankete göre, koalisyon hükümetinin çöküşünden en çok sorumlu tutulan parti yüzde 40 oranıyla FDP oldu. Yeşiller yüzde 26, SPD ise sadece yüzde 19 oranında sorumlu görülüyor. Anketler, Almanların yüzde 59’unun koalisyon hükümetinin sona ermesini olumlu karşıladığını gösteriyor. Ekim ayı sonu itibarıyla hükümetin performansından memnuniyet yüzde 14 gibi düşük bir seviyeye gerilemişti.

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HANGİ PARTİNİN KAÇ OYU VAR?

Ankette seçmenlerin parti tercihleri de soruldu. CDU/CSU yüzde 34 ile en güçlü parti olarak öne çıkarken, SPD yüzde 16, Yeşiller yüzde 12 oy aldı. FDP yüzde 5 ile barajı geçerek parlamentoda temsil hakkı kazanıyor. AfD yüzde 18 ile ikinci sırada yer alırken, yeni kurulan BSW ise yüzde 6’da kaldı.

SCHOZ’UN ADAYLIĞI TARTIŞMALI

Başbakan Scholz, bir sonraki genel seçimlerde SPD’nin başbakan adayı olacağını önceden duyurmuştu. Ancak SPD seçmenlerinin yüzde 47’si son gelişmelerden sonra Scholz’un adaylığına sıcak bakmıyor. Scholz’un adaylığını sadece yüzde 45’i destekliyor. Son dönemde Scholz’dan genel memnuniyet oranı yüzde 21’e çıkmış olsa da halkın yüzde 76’sı hâlâ kendisinin performansından memnun değil. Yeşiller Partisi Eş Başkanı ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck’in memnuniyet oranı yüzde 26’ya yükselirken, FDP lideri Christian Lindner de yüzde 25 ile yükseliş gösterdi. Öte yandan, FDP’li Ulaştırma Bakanı Volker Wissing, görevine devam edeceğini açıklayarak partisinden istifa etti. Alman halkının yüzde 42’si bu kararı desteklerken, yüzde 43’ü ise karşı çıkıyor.