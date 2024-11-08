×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

Seçmen erken seçim istiyor!

Güncelleme Tarihi:

#ALMANYA#Erken Seçim#AVRUPADAN HABERLER
Seçmen erken seçim istiyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2024 11:54

Almanya’da koalisyon hükümetinin dağılmasının ardından erken seçim talepleri hız kazandı. Başbakan Olaf Scholz (SPD), 15 Ocak’ta Federal Meclis’te güven oylaması yapmayı planladığını duyururken, muhalefet partileri erken seçim talebinde ısrarlı. Yapılan bir kamuoyu yoklamasında halkın önemli bir bölümü de erken seçim istedi.

Haberin Devamı

ARD tarafından Infratest dimap ile yapılan bir ankete göre, Almanların yüzde 65’i de erken seçim taleplerini destekliyor ve seçimlerin mümkün olan en kısa sürede yapılmasını istiyor. Yüzde 33’lük bir kesim ise Scholz’un ocak ayına kadar beklemesini doğru buluyor. Yapılan ankete göre, koalisyon hükümetinin çöküşünden en çok sorumlu tutulan parti yüzde 40 oranıyla FDP oldu. Yeşiller yüzde 26, SPD ise sadece yüzde 19 oranında sorumlu görülüyor. Anketler, Almanların yüzde 59’unun koalisyon hükümetinin sona ermesini olumlu karşıladığını gösteriyor. Ekim ayı sonu itibarıyla hükümetin performansından memnuniyet yüzde 14 gibi düşük bir seviyeye gerilemişti.

Seçmen erken seçim istiyor

Haberin Devamı

HANGİ PARTİNİN KAÇ OYU VAR?
Ankette seçmenlerin parti tercihleri de soruldu. CDU/CSU yüzde 34 ile en güçlü parti olarak öne çıkarken, SPD yüzde 16, Yeşiller yüzde 12 oy aldı. FDP yüzde 5 ile barajı geçerek parlamentoda temsil hakkı kazanıyor. AfD yüzde 18 ile ikinci sırada yer alırken, yeni kurulan BSW ise yüzde 6’da kaldı.

SCHOZ’UN ADAYLIĞI TARTIŞMALI
Başbakan Scholz, bir sonraki genel seçimlerde SPD’nin başbakan adayı olacağını önceden duyurmuştu. Ancak SPD seçmenlerinin yüzde 47’si son gelişmelerden sonra Scholz’un adaylığına sıcak bakmıyor. Scholz’un adaylığını sadece yüzde 45’i destekliyor. Son dönemde Scholz’dan genel memnuniyet oranı yüzde 21’e çıkmış olsa da halkın yüzde 76’sı hâlâ kendisinin performansından memnun değil. Yeşiller Partisi Eş Başkanı ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck’in memnuniyet oranı yüzde 26’ya yükselirken, FDP lideri Christian Lindner de yüzde 25 ile yükseliş gösterdi. Öte yandan, FDP’li Ulaştırma Bakanı Volker Wissing, görevine devam edeceğini açıklayarak partisinden istifa etti. Alman halkının yüzde 42’si bu kararı desteklerken, yüzde 43’ü ise karşı çıkıyor.

Seçmen erken seçim istiyor


Haberle ilgili daha fazlası:
#ALMANYA#Erken Seçim#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!