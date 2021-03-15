Seçimlerin ardından ortaklar birbirine girdi!

SPD’nin Başbakan adayı olan Federal Maliye Bakanı Olaf Scholz’un seçim akşamı katıldığı televizyon programlarında “CDU/CSU’nun dışında çoğunluk mümkün. Ben başbakan olmak istiyorum” demesine CDU Genel Başkanı ve Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyalet Başbakanı Armin Laschet tepki gösterdi. Laschet, CDU Merkez Karar Yürütme Kurulu’nun (MKYK) bugün öğleden önce düzenlenen toplantısında “Bizim bakanlarımız böyle davranamaz. Önümüzdeki 6 ay boyunca bu böyle gitmez. Onlar (SPD’li bakanlar) hükümet içinde muhalefet yapmak mı, yoksa birlikte yönetmek mi istediklerine karar vermeliler” dedi.

‘AFFEDİLEMEZ’

CSU Genel Başkanı ve Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder de, tıpkı Olaf Scholz gibi “CDU/CSU’nun dışında bir çoğunluk var” diyerek, Scholz’un şansının yüksel olduğunu söyleyen SPD Eş Başkanı Norbert Walter-Borjans’ın açıklamalarına tepki gösterdi. Özellikle de Walter-Borjans’ın Scholz’un başbakan olması için seçimlere kadar var gücüyle çalışacaklarını söylemesine ateş püsküren Söder, “SPD liderinin bu yöndeki açıklamaları affedilemez” dedi.

‘KALBİMİZE DARBE’

CSU lideri Söder, seçim sonuçlarını “Birlik Partilerinin (CDU/CSU) kalbine darbe” olarak niteledi. Özellikle de yıllarca CDU’nun kalesi konumundaki Baden Württemberg’de alınan yenilginin ıstırap verici olduğunu da söyledi. Markus Söder ayrıca Kovid-19 krizinin iyi yönetilememesinin CDU’da oy kaybına yol açtığını da dolaylı bir biçimde de olsa itiraf etti.

‘KOALİSYON İÇİN ERKEN’

Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Başkanı Christian Lindner, partisinin Eyalet Parlamentosu seçimlerinde oy oranını artırmasında kişilikli bir tutum sergilemelerinin etkin rol oynadığını söyledi. FDP lideri, 26 Eylül’de yapılaşacak genel seçimlerden sonra kiminle koalisyon hükümeti kurmak istedikleri yönündeki sorulara ise somut yanıt vermek istemedi. Lindner, “Koalisyon sözü vermek için henüz çok erken” dedi.