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Seçimlere üç hafta kala...

Güncelleme Tarihi:

#ALMANYA#23 Şubat#Seçim
Seçimlere üç hafta kala...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2025 13:22

Almanya’da 23 Şubat’ta yapılacak genel seçimlere üç hafta kaldığı halde, SPD’nin seçimlerden en güçlü parti olarak çıkma hedefinden çok uzak olduğu ortaya çıktı.

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INSA tarafından yapılan son kamuoyu yoklamasına göre, Almanya’da bu hafta sonu genel seçim olsa CDU/CSU’nun yüzde 30 oy alarak liderliğini, sağ popülist Almanya için Alternatif’in (AfD) de yüzde 22’yle “ikinci güçlü parti” konumunu sürdürdüğü belirlendi. Bu veriler ışığında CDU/CSU’nun sağ popülist AfD ile “dolaylı iş birliği” tartışmalarından etkilenmediğine dikkat çekildi.

BSW YÜZDE 6
Aynı kamuoyu yoklamasında, iktidar ortakları SPD’nin yüzde 17 ve Yeşiller’in yüzde 12 oy alacağı, koalisyon hükümetini terk eden Hür Demokrat Parti’nin (FDP) ancak yüzde 4 oy alarak yüzde 5 barajını aşamayacağı da saptandı. Sol Parti’nin yüzde 4’le baraja takılacağı, buna karşın partiyi terk edenlerin kurduğu Birlik Sahra Wagenknecht’in (BSW) yüzde 6 oy alarak Federal Meclis’e gireceği de kaydedildi.

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#ALMANYA#23 Şubat#Seçim

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