Seçimlere üç hafta kala...

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INSA tarafından yapılan son kamuoyu yoklamasına göre, Almanya’da bu hafta sonu genel seçim olsa CDU/CSU’nun yüzde 30 oy alarak liderliğini, sağ popülist Almanya için Alternatif’in (AfD) de yüzde 22’yle “ikinci güçlü parti” konumunu sürdürdüğü belirlendi. Bu veriler ışığında CDU/CSU’nun sağ popülist AfD ile “dolaylı iş birliği” tartışmalarından etkilenmediğine dikkat çekildi.

BSW YÜZDE 6

Aynı kamuoyu yoklamasında, iktidar ortakları SPD’nin yüzde 17 ve Yeşiller’in yüzde 12 oy alacağı, koalisyon hükümetini terk eden Hür Demokrat Parti’nin (FDP) ancak yüzde 4 oy alarak yüzde 5 barajını aşamayacağı da saptandı. Sol Parti’nin yüzde 4’le baraja takılacağı, buna karşın partiyi terk edenlerin kurduğu Birlik Sahra Wagenknecht’in (BSW) yüzde 6 oy alarak Federal Meclis’e gireceği de kaydedildi.