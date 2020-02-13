Seçimlere katılmak için seçmenden borç istedi

BU nedenle ülkede yapılacak seçim kampanyalarının finansmanını sağlamak için Fransızlardan yüzde 5 faizle borç istediğini belirten Le Pen, hedefinin 25 milyon Euro toplamak olduğunu vurguladı. Fransa’da 15 ve 22 Mart’ta yerel, 2022 yılında da cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak. RN’ye 2017’de gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından Fransız bir iş adamı tarafından 8 milyon Euro borç verildiği ve bu ödemenin Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki bir bankadan yapıldığı ortaya çıkmıştı.