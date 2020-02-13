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Avrupa
AA / Fotoğraf: AFP
Haber Giriş: 13.02.2020 - 10:05,Son Güncelleme:/

Seçimlere katılmak için seçmenden borç istedi

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Seçimlere katılmak için seçmenden borç istedi

Fransa’da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi (RN) Lideri Marine Le Pen, Europe 1 radyosunda yaptığı açıklamada, partisinin son aylarda mali sorunlar yaşadığını belirtti.

BU nedenle ülkede yapılacak seçim kampanyalarının finansmanını sağlamak için Fransızlardan yüzde 5 faizle borç istediğini belirten Le Pen, hedefinin 25 milyon Euro toplamak olduğunu vurguladı. Fransa’da 15 ve 22 Mart’ta yerel, 2022 yılında da cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak. RN’ye 2017’de gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından Fransız bir iş adamı tarafından 8 milyon Euro borç verildiği ve bu ödemenin Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki bir bankadan yapıldığı ortaya çıkmıştı.

 

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