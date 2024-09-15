Seçimlerden sonra açıklayacak mı?

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ALMANYA’da ana muhalefetin büyük kanadı CDU Genel Başkanı Friedrich Merz’in, gelecek yıl yapılacak genel seçimlerde başbakan adayı olma kararını verdiği ileri sürüldü. Bild am Sonntag gazetesi, Merz’in bu yöndeki kararını 22 Eylül’de Brandenburg’da yapılacak seçimlerden sonra, en geç de 3 Ekim’de (İki Almanya’nın Birleşme Günü) ilan edeceğine yer verdi. CDU ile ‘kardeş parti’ CSU Merkez Karar Yönetim Kurullarının toplanacağına da işaret haberde, ayrıca başbakan adayı olmak isteyen CSU lideri ve Bavyera Başbakanı Markus Söder’in sorun çıkarma niyetinde olmadığına ve Friedrich Merz’in şimdiden başbakan adayı olarak komşu ülkelerden Fransa ve Polonya’yı ziyaret etme planları yaptığına yer verildi.

HALK İKİSİNİ DE İSTEMİYOR

ALMANYA’da son dönemlerde yapılan kamuoyu yoklamaları, halkın yarıya yakınının yeniden başbakan adayı olacağını açıklayan Şansölye Olaf Scholz’u da Friedrich Merz’i de desteklemediğini gösteriyor. INSA tarafından yapılan kamuoyu yoklamasında göre başbakan doğrudan halk tarafından seçilse Friedrich Merz yüzde 25, Olaf Scholz yüzde 21 oy alacak. Seçmenlerin yüzde 48’i her ikisinin başbakan adaylığına karşı çıkıyor. Aynı anketlere göre halkın büyük bir bölümünün Friedrich Merz’e, göç, dışişleri, eğitim, iç güvenlik, savunma ve ekonomi politikalarında Scholz’dan daha fazla güvendiği de kaydedildi. Çalışma ve emeklilik ile iklim koruma politikasında ise Scholz’a güvenin daha fazla olduğu belirlendi.