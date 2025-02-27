Seçimlerden 5 ay sonra üçlü koalisyon

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Parlamentoda düzenlenen basın toplantısında 3 partinin genel başkanları, kurulması planlanan hükümet ve programına ilişkin açıklamalarda bulundu. Basın toplantısı öncesi yaklaşık 210 sayfadan oluşan hükümet programının Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen’e sunulduğu bildirildi. ÖVP Genel Başkanı ve ülkenin yeni başbakanı olacak Christian Stocker, 3 partinin oluşturduğu koalisyonu ‘yapıcı güçler’ diye tanımlayarak, ülkenin en önemli sorunlarından bütçe açığının giderilmesine ilişkin uygulanacak programda partilerin uzlaşı sağladığını, özellikle SPÖ’nün çalışanların gelirlerine yönelik ek vergilerin düşürülmesiyle ilgili önerisinin bütçenin elverdiği düzeyde yapılacağını söyledi. Stocker, bazı yardımların sonlandırılacağını ve tasarruf önlemlerinin hayata geçirileceğini, özellikle bürokraside tasarrufa gidileceğini ifade etti.

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‘AİLE BİRLEŞİMİ’ ASKIYA ALINACAK

İltica, göç ve uyum konularında katı uygulamaların hayata geçirileceğini kaydeden Stocker, iltica başvurusu kabul edilenlerin 3 yıl sürecek zorunlu uyum programına tabi tutulacaklarını, bu zaman zarfında sosyal yardımlardan kısıtlı oranda faydalanacaklarını söyledi. Stocker, iltica başvurusu kabul edilenlerin Avusturya dışındaki ailelerini ülkeye getirmelerini sağlayan, ‘aile birleşimi’ diye adlandırılan düzenlemenin askıya alınacağını belirterek, yeni iltica başvurularının onaylanmayacağını, başvurusu reddedilenlerin geri gönderme merkezlerinde tutulacaklarını anlattı.

KIZ ÇOCUKLARINA YÖNELİK BAŞÖRTÜSÜ YASAĞI

Aşırıcılık ve radikalleşmeye yönelik sert önlemlerin uygulanacağını dile getiren Stocker, “Reşit olmamış kız çocuklarına yönelik anayasayla uyumlu başörtüsü yasağının getirilmesi hususunda çalışacağız ve bunu yürürlüğe sokacağız” dedi. Stocker, başörtüsü yasağına yönelik detay paylaşmazken ülke basınında yasağın 14 yaş altı kız çocuklarına yönelik olacağı belirtildi. SPÖ lideri Andreas Babler de özellikle orta ve çalışan sınıfı hedef alarak, hükümetin kira artışlarını bir yıl süresince durduracağını, buna yönelik vatandaşları rahatlatacak adımların atılacağını kaydetti. Bütçenin onarılmasında banka, enerji ve emlak firmalarına yönelik yeni vergilerin getirileceğini kaydeden Babler, ekonomik sorunların aşılmasında bu sektörlerin taşın altına ellerini sokması gerektiğine işaret etti.

Babler, aşırıcılığın her türüne karşı mücadele yürütülmesi gerektiğini vurgulayarak, özellikle TikTok gibi dijital mecralarda gençlerin radikalleşmesinin önlenmesi için adımlar atacaklarını söyledi.

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İKİ YILLIK ZOR SÜREÇ BEKLENİYOR

NEOS Genel Başkanı Beate Meinl-Reisinger de ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durum ve bütçe açığı nedeniyle iki yıl sürecek zorlu sürecin vatandaşları beklediğini söyledi. Meinl-Reisinger, NEOS olarak eğitimin kendileri için çok önem taşıdığını, anaokulunun iki yıl zorunlu olacağını ve bu süreçte temel eğitimlerin çocuklara verilmesine başlanacağını kaydetti. Eğitime ciddi bütçenin ayrıldığını kaydeden Meinl-Reisinger, ülkedeki bütün çocukların eşit şartlar altında eğitim almalarının sağlanmasının hedeflendiğini anlattı.

3 genel başkanın üzerinde anlaştığı hükümet programı, NEOS’un pazar günü toplanacak parti yönetimi tarafından kabul edildikten sonra resmiyet kazanacak. NEOS’un alacağı kararın ardından yeni kabinenin pazartesi yemin ederek göreve başlaması bekleniyor. Yeni hükümette 14 bakan ve 7 devlet sekreterinin görev alacağı belirtiliyor. ÖVP Genel Başkanı Stocker Başbakan, SPÖ Genel Başkanı Babler Başbakan Yardımcısı, NEOS Genel Başkanı Meinl-Reisinger de Dışişleri Bakanı olacak.

Avusturya’da 29 Eylül 2024’te düzenlenen genel seçimlerin ardından ÖVP, SPÖ ve NEOS arasında yaklaşık 2 ay süren koalisyon görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlanmış, merkez sağ ÖVP ile aşırı sağcı FPÖ arasında bir ayı aşkın süren görüşmelerden de sonuç alınamamıştı.