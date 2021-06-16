Seçimlerde Rusya endişesi

ALMANYA’da iç istihbarattan sorumlu Federal Anayasa Koruma Teşkilatı’nın (BfV) 2020 yılı raporunda, Rusya’nın, daha önceki dönemlerde olduğu gibi Alman kamuoyunu yalan bilgi ve verilerin yanı sıra siber saldırı yöntemiyle etkileme girişimlerini 26 Eylül’deki genel seçim öncesinde de sürdürebileceğine ve sonuçları etkileme tehlikesinin yüksek olduğuna yer verildi. BfV’nin raporunda herhangi bir parti veya politikacı ismi yer almadığı halde, Rusya’nın hedefinin Almanya’da Yeşiller’in iktidara gelmesini engellemek olduğu ileri sürüldü. Bazı gazeteler, Rusya ile Almanya arasındaki doğalgaz boru hattı ‘Kuzey Akım 2’ projesinin hayata geçirilmesine Yeşiller’in baştan beri karşı olduğunu hatırlatarak, “Rusya Yeşiller’in önünü kesmek istiyor” yorumunda bulundu. Yeşiller’in başbakan adayı Annalena Baerbock’un önünü kesmek için Rusya Devlet Başkanı Wladimir Putin’in yönlendirmesiyle Almanca yayın yapan Rus televizyon kanallarının da özellikle Yeşiller karşıtı yayınlarını artırarak Alman seçmenleri etkileme yoluna gidecekleri ileri sürüldü. Almanya’da bazı çevreler ise önümüzdeki dönemde Rusya’nın, Baerbock’un özel yaşamıyla ilgili bir dezenformasyon kampanyasına girişerek Alman kamuoyunu etkileyeceğini bile gündeme getirdi.

SCHRÖDER ÜZERİNDEN ETKİLİYOR

Öte yandan kısa bir süre önce Ukrayna’yı ziyaret eden Yeşiller Eş Genel Başkanı Robert Habeck’in, Almanya’nın Ukrayna’ya silah satması önerisi nedeniyle de Putin’in Yeşiller’e karşı olduğu belirtildi. Almaya’da bazı gazeteler ise ‘Kuzey Akım 2’ projesinin ve Rosneft şirketinin yönetiminde yer alan Almanya’nın eski Başbakanı Gerhard Schröder’in, CDU/CSU’nun başbakan adayı Armin Laschet’i desteklediğine dikkati çekerken, “Putin, dostu Schröder yoluyla da Alman seçmenleri etkilemek istiyor” yorumunda bulundu.



ÖNCEKİ SEÇİMLERDE DE OLMUŞTU

2015’te, Federal Meclis ile bazı milletvekillerinin bilgisayarlarına siber saldırıda bulunulmuştu. Başbakan Merkel’in milletvekili bürosundaki bilgisayarından 16 GB’lık belge kopyalandığı bile ortaya çıkmıştı. BfV’nin eski Başkanı Hans-Georg Maassen de 2016’da yaptığı bir açıklamasında, “Gelecek yıl yapılacak genel seçimleri etkileme ve maniple etme çabaları olduğuna dair ipuçları artıyor. Siyasette siber casusluğun arttığını gözlemliyoruz. Siber operasyonların Alman hükümet üyelerini, Federal Meclis milletvekillerini ve demokratik partilerin üyelerini tehlikeye soktuğu görüşündeyiz” demişti. Maassen ayrıca, siber saldırılarla çalınan bilgilerin seçim kampanyasında politikacılara iftira atmak amacıyla kullanılabileceği tehlikesine dikkati çekmişti.