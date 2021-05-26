Seçimlerde manipüle amaçlı siber saldırı uyarısı!

ALMANYA’da dijital platformlarda güvenlikten sorumlu Federal Enformasyon Teknik ve Güvenlik Dairesi (BSI) özellikle milletvekili adayları ve başbakan adaylarının e-mail’lerine yönelik saldırı olabileceği uyarısında bulundu. BSI bu nedenle seçimlere yönelik siber güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini kaydederken milletvekili adayları ve partilerin dikkatli olması konusunda uyardı. BSI Başkanı Arne Schönbohm, başka ülkelerden siber saldırılar konusunda örnekler verdi.

BAŞBAKAN ADAYLARININ MAİLLERİNE SIZABİLİR

Schönbohm, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un e-mail’lerinin hacklenmesini ve ABD seçimleri öncesindeki seçim kampanyalarına yönelik manipülasyon iddialarını örnek verdi. BSI Başkanı hackerlerin özellikle başbakan adaylarının e-mail’lerine sızabilecekleri ve sosyal medya hesaplarından yanlış bilgiler paylaşabileceklerini kaydetti.