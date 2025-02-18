Seçime ramak kala Merz döküldü: Çalışmak istemeyene vatandaşlık geliri yok!

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MERZ, ekonomik bir canlanma için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini vurgulayarak, “Zorluk olmadan ekonomik dönüşüm başarılamaz” ifadelerini kullandı. Programda söz alan bir hemşirelik öğretmeni, eşinin şirketinde yan iş yaptığını ve yüksek vergi yükünden şikâyetçi olduğunu söyledi. Merz, bu seçmene “Brütten daha fazla net gelir” sözü verdi. CDU lideri, “Almanya’da vergi yükü çok yüksek. Bu, küçük ve orta gelirli insanları da etkiliyor” dedi.

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Programda söz alan seçmenler, özellikle yüksek vergi oranları ve sosyal yardımların adil dağıtımı konusunda endişelerini dile getirdi. Merz, bu endişelere yanıt verirken, “Vergi yükünü azaltmak ve çalışanların daha fazla net gelir elde etmesini sağlamak önceliğimiz olacak” diye konuştu. Merz, seçim kampanyası boyunca özellikle çalışma disiplini ve vergi reformu üzerine odaklanıyor. CDU lideri, çalışabilecek durumda olan ancak çalışmak istemeyen kişilere vatandaşlık maaşı verilmemesi gerektiğini savunarak, “Herkes üzerine düşeni yapmalı” mesajını verdi.

BSW HUKUKİ YOLLARA BAŞVURDU

ARD’nin “Wahlarena 2025” programında seçmenler, sorularını Alice Weidel (AfD), Olaf Scholz (SPD) ve Robert Habeck (Yeşiller) gibi diğer başbakan adaylarına da yöneltme fırsatı buldu. Sahra Wagenknecht liderliğindeki BSW (Sahra Wagenknecht İttifakı) ise programda yer almak için hukuki yollara başvurmuş ancak başarılı olamamıştı.