Seçim zaferiyle Almanya'ya damga vurmuştu! Türk siyasetçi Elif'e özel güvenlik

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Almanya’nın eyalet konumundaki başkenti Berlin’de 20 Eylül’de yapılan seçimlerden en güçlü parti olarak çıkan Sol Parti’nin başbakan adayı Yeşiller ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile ortaklık ederek Eyalet Başbakanı olarak koltuğuna oturmaya hazırlanırken, sosyal medyada kendisine dönük eleştiriler ve tehditler yoğunlaştı.

Almanya’nın önde gelen haftalık “Der Spiegel” dergisinde, Berlin’i yönetmeye soyunan Elif Eralp’in İsrail düşmanları ve terör sempatizanlarından korktuğu yönündeki haberin yayımlanması üzerine tehditlerin artması nedeniyle kendisine özel güvenlik görevlileri tahsis edildi.

Başkent Berlin’de emniyet birimleri tarafından ancak Eyalet Başbakanı ve Eyalet İçişleri Senatörü’ne özel güvenlik görevlileri tahsis edildiği halde, güvenlik tehlikesinin arttığı gerekçediyle Elif Eralp’in güvenliğinin sağlanması için bugünden itibaren özel görevlilerin devreye gireceği açıklandı.

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1999 yılında dönemin Yeşiller’li Alman Dışişleri Bakanı Joschka Fischer’in partisinin Bielefeld’deki kurultayında içi boya dolu torbalı saldırıya ve o zamanlar Sol Parti’de olan ve sonradan kendi ismini taşıyan Sahra Wagenknecht İttifakı’nı (BSW) kuran Sahra Wagenknecht’in 2016 yılında Magdeburg’daki kurultayda pastalı saldırıya uğramaları göz önünde bulundurularak, partisinin bugün Berlin’de düzenlenecek kurultayına özel güvenlik görevlileri eşliğinde gideceği de belirtildi.

GİZLİ NOTLARI YAYINLANDI

Almanya'nın önde gelen haber dergilerinden Der Spiegel, Berlin Eyalet Meclisi'nde grubu bulunan Sol Parti'nin (Die Linke) önde gelen isimlerinden ve Berlin Eyalet Başbakanlığı adayı Elif Eralp ile yaptığı röportajı yayımladı.

Dergi, röportajın onay sürecinde Eralp'in kendi notlarının yer aldığı bir belgenin kendilerine ulaştığını öne sürdü. Spiegel'in iddiasına göre Eralp, kendisinin ve eşinin korktuğunu yazdı. Dergi, Eralp'in söz konusu kişilerin isimlerini kamuoyu önünde söylemekten çekindiğini de öne sürdü.



Haberde, Eralp'in geçmişte organize suç konusunda kamuoyu önünde açıklama yaparken yetkili makamların kendisine "somut isim vermeme" tavsiyesinde bulunduğuna yer verildi ve Eralp'in kaygı taşıdığı iddia edildi.



ERALP'TEN AÇIKLAMA



İddiaların ardından Elif Eralp'in basın sözcüsü, Spiegel'e yaptığı açıklamada, Eralp'in aylardır hakaret, tehdit ve saldırılara maruz kaldığını belirtti. Açıklamada, "Bu genel tehdit ortamı karşısında güvenlik makamları, kamusal açıklamalarda siyasi sorunların tek tek kişilere indirgenmemesini tavsiye ediyor" denildi.



Spiegel'in aktardığına göre Eralp'in ofisi, dergiden "kişisel güvenlik çıkarlarının dikkate alınmasını" talep etti. Dergi ise söz konusu notun siyasi ağırlığının kamuoyunun bilmesini gerektirdiğini savunarak haberi yayımladı.

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Elif Eralp, Spiegel dergisinde yayınlanan haber sonrası yaptığı açıklamada ise, "Çok net söyledim. Kimsenin beni yıldırmasına izin vermeyeceğim" dedi. Siyasetçi, ailesi için endişelenmenin son derece normal ve doğal olduğunu belirtti.



Eralp, Berlin'in Eyalet Başbakanı olma hedefinden vazgeçmediğini de vurguladı. Organize suça, şiddeti yücelten örgütlere, şiddet ve teröre karşı elindeki tüm imkanlarla mücadele edeceğini söyledi. Eralp, "Bu mücadele benim için ve gelecekteki koalisyon için en üst önceliğe sahip" ifadelerini kullandı.



SPD’li İçişleri Senatörü İris Spranger ise Elif Eralp ve ailesini koruma sözü verdi.