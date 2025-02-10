Seçim yaklaştı, gerilim arttı! Tekme, tokat, balta...

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ALMANYA’da son günlerde seçim kampanyası etkinliklerinde adaylara ve partilere afiş asarak destek verenlere dönük saldırılar arttı. Başkent Berlin’de CDU’nun afişlerini asan iki kişi, solcu oldukları ileri sürülen bir grup tarafından fiziksel saldırıya uğradı. Kentin Schöneberg kesimindeki bir alışveriş merkezinin önüne afiş asan CDU taraftarlarına sözlü sataşmalarda bulunan gruptan biri “Biz aşırı sağcı AfD ile iş birliği yapan bir partinin afişlerini de kendisini de burada görmek istemiyoruz” diyerek tepki gösterdi.

TEKME TOKAT SALDIRDI

Aynı genç, hiçbir tepki göstermedikleri halde afiş asan gençlerden birine tekme tokat saldırarak hafif yaraladı. Başkent Berlin’in başka kesimlerinde de seçim kampanyası sürdüren farklı partilerden adaylara sözlü sataşmalarda bulunularak hakaretler edildiği de belirtildi. SPD’li Federal Meclis milletvekili adayı olan Berlin’in eski Eyalet Başbakanı Michael Müller, otomobilinin lastiklerinin bıçakla kesildiğini açıkladı.

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BALTA BİLE KULLANDILAR

Almanya’nın başka kentlerinde de sağ popülist Almanya için Alternatif’in (AfD) adayları balta olmak üzere diğer partilerin adaylarının ve seçim kampanyasına yardım eden taraftarlarının sözlü ve fiziksel şiddete uğradıkları da belirtildi.