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Sonuçları mahkemeye taşıyacak

Güncelleme Tarihi:

#Sahra Wagenknecht#BSW#AVRUPADAN HABERLER
Sonuçları mahkemeye taşıyacak
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2025 13:04

Sahra Wagenknecht İttifakı’nın (BSW) Eş Başkanı Sahra Wagenknecht, yurt dışında mektupla oy kullanmak isteyen vatandaşların oy pusulaları zamanında ulaştırılamadığı ve bu yüzden partisinin barajın altında kaldığını söyleyerek mahkemeye başvuracaklarını söyledi.

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Yurt dışında yaşayan ve mektupla oy kullanmak isteyen Alman vatandaşlarının oy pusulaları zamanında ulaştırılmadığı için oy hakkından yararlanamadıklarına dikkat çeken ve partisinin bu yüzden yüzden yüzde 5 barajına takıldığından hareket eden BSW Eş Başkanı Sahra Wagenknecht, mahkemeye başvurmayı düşündüklerini söyledi. Berlin’de düzenlenen basın toplantısında bu konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Wagenknecht, “Eğer bir parti çok sayıda insan seçimlere katılamadığı için 13 bin 400 eksik oy nedeniyle Federal Meclis’i terk etmek zorunda kalmışsa, bu seçim sonuçları hukuksal olarak soru işaretleriyle doludur. Tabii hukukçularla görüşüp, konuşup bunu değerlendireceğiz” diyerek mahkemeye başvuracakları sinyali de verdi. Sahra Wagenknecht ayrıca kendisinin adını taşıyan Sahra Wagenknecht İttifakı’nın (BSW) adını değiştireceklerini de açıkladı.

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Sonuçları mahkemeye taşıyacak

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#Sahra Wagenknecht#BSW#AVRUPADAN HABERLER

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