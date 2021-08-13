Seçim reformu bu seçimlerde geçerli olacak

ALMANYA’daki Federal Meclis’teki milletvekili sayılarının son yıllarda artması üzerine CDU/CSU ve SPD koalisyon hükümeti, milletvekili sayısının artmasını engellemek amacıyla seçim sisteminde reform yaptı. Almanya’daki seçim sisteminde birinci oylar direk adaya ikinci oylar ise partiye veriliyor. Bir partinin kazandığı direkt adayların sayısının, partinin oylarıyla listeden çıkardığı milletvekili sayısını geçmesi durumunda hem direkt aday hem de partinin oy oranına göre listedeki adaylar Meclis’e girebiliyordu. Bu durumda olan ve Meclis’e fazladan girebilen milletvekilleri ‘Überhangsmandat’ olarak tanımlanıyor. Bu da farklı yasama dönemlerinde Meclis’teki milletvekili sayılarının değişmesine neden oluyordu. Bir parti, ne kadar fazla direkt aday çıkartırsa, listeden de o kadar fazla milletvekili sokabiliyor. Normal şartlarda Meclis’teki milletvekili sayısı 509 iken son seçimlerde çok sayıda direkt adayın kazanması üzerine bu sayı 709’a yükseldi. Ancak muhalefet partileri bu sistemden şu ana kadar en çok CDU/CSU’nun avantajlı olduğunu ve yenilenen seçim sistemiyle fazla bir şeyin değişmediğini belirterek itiraz ediyor. Yeni seçim reformuna göre bir sonraki seçimlerde 299 olan seçim bölge sayısı da 280’e indirilecek.