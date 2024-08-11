Seçim öncesi uyarı: Yalan haberlere dikkat

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FEDERAL İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Ülkemizde yapılan ve yapılacak her seçim için yasal olmayan yollardan etkilenme tehdit ve tehlikesi vardır” denildi. Rusya-Ukrayna savaşından bu yana Moskova’nın yönlendirdiği kurum ve kuruluşlar ile şahısların yaydıkları yalan haberlerle bu tehdit ve tehlikenin daha da arttığı vurgulandı. Özellikle Rusya’daki devlet yanlısı medya kuruluşları ve Rus hükümetinin yönlendirdiği kişilerin sosyal medya paylaşımlarıyla Almanya’daki seçmeni etkileme, hatta toplumu birbirine düşürme peşinde olduğu belirtildi. Rusya’nın bu alanda daha önceki dönemlerde de benzer girişimlerde bulunduğu hatırlatılırken, yalan haberlerle zaman zaman başkent Berlin’de Rusya kökenli insanlarla Ukrayna’dan gelen sığınmacılar arasında huzursuzluk yaşatıldığına dikkat çekildi.