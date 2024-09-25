Seçim öncesi güvenlik önlemleri artırılıyor

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BKA Başkanı Holger Münch, şu anda 500 olan koruma memuru sayısının, seçim yılı boyunca 100 kişi daha artırılacağını ve bir sonraki yıl bu sayıya 100 kişinin daha ekleneceğini açıkladı. Münch, bu artışın yalnızca Almanya’daki iç tehditlerle değil, aynı zamanda Ukrayna ve Gazze’deki savaşlar gibi uluslararası risklerle de bağlantılı olduğunu vurguladı. BKA’nın güvenlik birimi, Cumhurbaşkanı, Federal Hükümet, Federal Meclis, Eyaletler Meclisi ve Anayasa Mahkemesi üyeleri gibi önemli siyasetçilerin ve üst düzey bürokratların güvenliğini sağlıyor. Münch, bu yıl politikacılara yönelik şiddet ve tehdit vakalarında ciddi bir artış olduğunu belirterek, özellikle Yeşiller ve AfD üyelerinin saldırılardan en çok etkilenen gruplar arasında yer aldığını söyledi.

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DAHA KARARLI MÜCADELE GEREKİYOR

BKA verilerine göre, sadece mayıs ve temmuz ayları arasında AfD üyelerine yönelik 18 fiziksel saldırı ve kundaklama olayı rapor edildi. Münch, yerel siyasetçilerin saldırıların sadece yüzde 11’ini bildirdiğini ve bu oranın çok düşük olduğunu belirtti. Siyasetçilere yönelik tehditlerin artması, birçok yerel politikacıyı görevlerinden vazgeçme noktasına getiriyor. Münch, yerel düzeydeki güvenlik güçlerinin bu suçlarla daha kararlı şekilde mücadele etmesi gerektiğini, aksi takdirde bu durumun daha da kötüleşebileceği uyarısında bulundu. ABD’de başkan adayı Trump’a düzenlenen suikast girişimine gönderme yapan Münch, Almanya’daki politik atmosferin de giderek kutuplaştığını ve benzer tehditlerin burada da artabileceğini belirterek, erken önlem almanın önemine dikkat çekti.