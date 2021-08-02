‘Seçim kampanyasında atağa geçmeliyiz’

CSU Genel Başkanı ve Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, başka partilerin hata yapmalarını beklemeden ‘kardeş parti’ CDU ile birlikte atağa geçip daha ofansif bir seçim kampanyası sürdürmelerinin kaçınılmaz olduğunu söyledi. Son dönemlerde yapılan kamuoyu yoklamalarına göre CDU/CSU’ya desteğin azalmasında kendisinin bir hatası olduğunu düşünmediğini belirten Söder, şunları söyledi: “Benimle ilgili veriler iyi. Asıl neden dalgalanmalar. Bu konuda dikkatli davranmalıyız. Biz, Birlik Partileri olarak olarak ‘Trafik lambası koalisyonu’ (SPD-FDP-Yeşiller) oluşması için çoğunluk sağlanamamasına dikkat etmeliyiz. Biz başkalarının yapacağı hatalardan yararlanmayı beklememeliyiz. Zaman kaybetmeden futbolda olduğu gibi kendimiz atağa geçip daha ofansif bir seçim kampanyası sürdürmeliyiz.” Annalena Baerbcock

‘BEN KAZANIRDIM’

Yeşiller Eş Başkanı Robert Habeck’in ‘gönüllü olarak’ başbakan adaylığını partinin Eş Başkanı Annalena Baerbock’a bırakmaktan pişmanlık duyduğunu açıklamasından sonra Söder’in de benzer duygular hissettiği ortaya çıktı. CSU Lideri Markus Söder, Alman İkinci Televizyonu’nda (ZDF) katıldığı ‘Berlin Direkt’ programında “Şayet başbakan adaylığında ısrar etseydim büyük bir olasılıkla az farkla da olsa ben kazanırdım. Ama bu kimseye bir şey kazandırmazdı” diyerek, feragat etmesinden pişmanlık duyduğunu gizlemedi. Ama muhafazakâr kanadın başbakan adayı Armin Laschet’in kazanması için seçim kampanyasında aktif bir rol üstleneceğini de söyledi.

Armin Laschet

‘LASCHET BAŞBAKAN OLACAK’

CSU’lu Federal İçişleri, İmar ve Yurt Bakanı Horst Seehofer de Armin Laschet’e tam destek verdi. Seehofer, haftalık Bild am Sonntag gazetesine verdiği demecinde, “Benim 50 yıllık politik tecrübelerime göre Armin Laschet’in başbakan olacağını söyleyebilirim. Böyle zorlu bir görev için çok önemli yetilere sahiptir. Ne kadar tutarlı, kararlı ve ısrarlı olduğunu kanıtlamıştır. Bu özelliklere sahip olan başbakanlık yapar” dedi.

KOALİSYON HESAPLARI

Son yapılan kamuoyu yoklamasına göre, Almaya’da bu hafta sonu genel seçim olsa CDU/CSU toplam oyların yüzde 27.8’ini, Yeşiller yüzde 19.2’sini, SPD yüzde 16.1’ini, FDP yüzde 12.1’ini, AfD yüzde 10.7’sini ve Sol Parti de yüzde 6.8’ini alıyor. Bu veriler ışığında CDU/CSU’nun oyları başka bir partiyle ‘ikili koalisyon’ oluşturmaya yetmiyor. Bu durumda CDU/CSU, SPD-FDP veya Yeşiller-FDP ile ya da Yeşiller-SPD ile ‘üçlü koalisyon’ oluşturabilir. Yeşiller liderliğinde ise bu verilere göre diğer partilerle koalisyon oluşturma olasılığı yok.

AFGANİSTAN’A SINIR DIŞI

Almanya’da ağır suç işleyen Afgan sığınmacıların ülkelerine sınır dışı edilmesi konusunda başbakan adayları farklı yaklaşımlar sergiledi. Yeşiller’in başbakan adayı Annalena Baerbock, Afganistan gibi kriz bölgelerine insanların sınır dışı edilmelerine partisinin kesinlikle karşı olduğunu yineledi. Olaf Scholz bu konuda somut bir açıklamada bulunmaktan kaçınırken SPD ise suça göre bunun mümkün olabileceğini açıkladı. CDU/CSU’nun başbakan adayı Armin Laschet ise Afganistan’daki gelişmelerin sürekli olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtirken, “Ama Almanya’da misafirlik hakkını ihlal edip cezaya çarptırılanlar için şu temel ilke geçerlidir; Sıfır hoşgörü. Suç işleyenler sınır dışı edilmelidir. Afganistan’a da” dedi.