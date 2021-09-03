Seçim kampanyası ekibini tanıttı

LASCHET’in kurduğu ekibin, anketlerde yüzde 20’lere kadar düşen partiyi canlandırıp oyları artırıp artırmayacağı merakla bekleniyor. Laschet’in seçim kampanyası ekibi şu isimlerden oluşuyor; Friedrich Merz, ekonomi ve mali politikalardan sorumlu olacak. Terör uzmanı olarak tanınan Londra Kings College’den Peter Neumann, dış ve iç güvenlik uzmanı olarak ekipte yer aldı. Dijitalleşmeden sorumlu Devlet Bakanı CSU’lu Dorothee Bär de Laschet’in ekibinde yer alan isimler arasında. Schleswig-Holstein Eğitim Bakanı Karin Prien kampanyanın eğitim alanındaki danışmanı olacak. Sosyal işler ve çalışma alanında ise Saksonya Eyaleti Kültür Bakanı Barbara Klepsch ekibe dahil edildi. CDU Genel Başkan Yardımcılarından Silvia Breher aile politikaları konusunda danışmanlık yapacak. Kampanyanın kültür sorumlusu ise ünlü müzik menajeri Joe Chialo oldu. Baden-Württemberg Eyaleti Meclis Grup Başkan Yardımcısı Andreas Jung da iklim politikalarında destek verecek. Friedrich Merz

‘DİJİTAL TURBO’ DÖNEMİ BAŞLATACAĞIZ

CDU Genel Merkezi’nde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Armin Laschet, Genel Kurul’daki rakibi Friedrich Merz’i överken, onun ekonomi ve mali politikalardaki uzman isimlerden biri olduğunu söyledi. Merz, ocakta yapılan genel kurulda genel başkan seçilemeyince, kabinenin değişmesi gerektiğini söylemiş, ancak Merkel buna ihtiyaç olmadığını ifade etmişti. Laschet, nisan ayında Merz’in seçim ekibinde yer alacağını ilan etmişti. CSU’lu Dorothee Bär ise iktidara geldiklerinde ‘Dijital Turbo’ dönemi başlatacaklarını kaydetti. Bär, 2018’den bu yana kabinede dijitalleşmeden sorumlu devlet bakanı olarak görev yapıyor. Laschet’in seçim ekibine aldığı siyahi müzik menajeri Joe Chialo ise aynı zamanda genel seçimlerde CDU adayı. Tanıtımda konuşan Chialo, sanatçıların daha fazla desteklenmesi için mücadele edeceğini açıkladı. Joe Chialo

Peter Neumann