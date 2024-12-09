Seçildi, oy oranını beğenmedi, istifa etti!

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ALMANYA 23 Şubat’ta yapılacak erken genel seçimlere hazırlanırken, Yeşiller’in Saksonya Teşkilatı’nda beklenmedik bir deprem yaşandı. Yeşiller Teşkilat Başkanı Christen Furtenbacher, hafta sonu yapılan kongrede yeniden aday olduğu halde, ilk turda delegelerin çoğunun desteğini alamadı. İkinci turda yüzde 57 oy alarak koltuğunu korurken, çok geçmeden istifa ettiğini açıkladı. “Belli ki delegeler beni bu ekipte görmek istemedi ve bu yüzden de gereken desteği vermedi” açıklamasında bulunan Yeşiller’li politikacı, “Bu koşullarda partimizin daha fazla oy alması için gece-gündüz canla başla çalışmam mümkün değil. Bu nedenle başkanlıktan istifa ediyorum” açıklamasında bulundu. Delegelerin yüzde 63.5’inin desteğini alan Eş Başkan Marie Müser, 1 Eylül 2024 tarihinde yapılan Saksonya Eyalet Parlamentosu seçimlerinde ancak yüzde 5.1 oy alarak yüzde 5 barajını zar zor aşan Yeşiller’in erken genel seçimlerde daha fazla oy alması için mücadele edeceklerini açıklarken, “Eş Başkan Christen Furtenbacher’in görevi bırakmasına yönetim olarak üzüldük” dedi.