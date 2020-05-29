Sebastian Polter’a aforoz

BUNDESLIGA ekiplerinden Union Berlin, forvet oyuncusu Sebastian Polter'i, takımla dayanışma içinde olmadığı gerekçesiyle bundan sonraki maçlarda oynatmayacağını duyurdu. Union Berlin Başkanı Dirk Zingler yaptığı açıklamada “Union Berlin'in değerleri arasında birbirimizle ve kulüple dayanışma içinde olmak önemli yer tutar. Takımdaki tüm futbolcular ve teknik heyet dayanışma içinde olurken Sebatian Polter bu dayanışmayı göstermeyen tek futbolcu. Bu durum bizde hayal kırıklığı yarattı ve biz bunu kabul edemeyiz” diyerek Polter'in bundan sonra oynanacak lig maçlarında forma giymeeceğini duyurdu.

Polmter, takımla birlikte antrenmanlarını sürdürecek. 29 yaşındaki Polter, Kovid-19 salgını nedeniyle ücretinden kesintiyi kabul etmemişti. Bu sezon 13 kez Union forması giyen Polter, Union'un Hertha'yı 1-0 yendiği maç ile Bayern Münih'e 2-1 yenildiği karşılaşmada takımın gollerini atmıştı. Union Berlin ile 30 Haziran'da sözleşmesi sona erecek Polter, 2014-2015 Sezonu'nda Union forması giymiş, ardından İngiliz ekibi Queens Park Rangers'a transfer olmuştu.

İki yıl sonra tekrar Union Berlin'e dönmüştü. Gelişmelerle ilgili Polter ise henüz bir açıklama yapmadı.