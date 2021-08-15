Schwesig, çocuklarına aşı için tavsiye kararını bekleyecek!

ALMANYA’da aşı konusunda en çok tartışmalı konular arasında 18 yaşından küçük çocuk ve gençlere korona aşısı yapılması geliyor. Bununla ilgili aileler bölünmüş durumda. Bilindiği gibi Almanya Daimi Aşı Komisyonu (Stiko) Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA) aksine, verilerin yetersiz olduğu gerekçesiyle henüz Almanya’da aşı tavsiye kararı almadı. Federal Sağlık Bakanlığı ile 16 eyalet sağlık bakanları, geçtiğimiz haftalarda korona aşısını tavsiye etmişti. Ancak buna rağmen çocuklara yönelik aşı konusundaki tereddütler devam ediyor.

‘HER GÜN AŞI KONUSUNU TARTIŞIYORUZ’

Geçmiş dönemde Federal Aile Bakanı olarak da görev alan Mecklenburg-Vorpommern eyaleti Başbakanı Manuela Schwesig, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, 14 yaşındaki oğluna aşı yaptırmayacağını belirtti. Schwesig, “Birçok aile gibi biz de benzer şeyleri yaşıyoruz. Eşim ve ben aşı olduk. Ancak çocuklar henüz olmadı. 5 yaşındaki kızım için henüz aşı yok ama hemen hemen her gün 14 yaşındaki oğlumuzun aşı olup olmamasını tartışıyoruz. Çocuk doktorumuz, henüz Stiko’nun aşı tavsiye kararı bulunmadığı için beklememizi söyleyerek tavsiye etmedi” dedi. Manuela Schwesig oğlunun aşı olmak istediğini belirterek, “Biz de istiyoruz. Ancak, resmi tavsiye kararı olmadığı için zor bir karar. Eminim birçok aile için de durum böyledir ve bunu çok iyi anlıyorum. Ancak çocukları korumak için bir şeyi çok iyi yapabiliriz ve bizler aşı olabiliriz” diye konuştu.

‘AÇIK OLAN AÇIK KALMALI’

Manuela Schwesig, dördüncü dalganın aşılabilmesi için aşılanma oranının artması gerektiğini belirterek, yeni kısıtlamalar olmaması gerektiğini ifade etti. Schwesig, “Açık olan açık olarak kalmalı. Ben aşı ve testler sayesinde sonbahar ve kış aylarını iyi bir şekilde atlatacığımıza inanıyorum” dedi. Özel yaşamıyla ilgili olarak da açıklamalarda bulunan Schwesig, geçirdiği kanserle ilgili konuştu. Kendisini iyi hissettiğini kaydeden Schwesig, “Çok iyiyim ancak kanser arkada izler bırakıyor. Bunu başarabildiğim için şükran duyuyorum ve hayata alçakgönüllü olarak yaklaşıyorum. Sağlıklı olmak hiç de öyle kendiliğinden olan bir şey değil. Eğer insanın sağlıklı olmak için kanser taraması yaptırmak veya aşı olmak gibi bir şansı varsa bunu mutlaka değerlendirmelidir” dedi. Kanserden sonra hayatın ne kadar kırılgan olduğunu gördüğünü ifade eden Schwesig, “Ancak bunu her gün düşünmüyorum. Günlük yaşamdaki küçük şeylerle çok mutlu oluyorum” ifadesini kullandı.