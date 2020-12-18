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Avrupa
Taner TÜZÜN / SCHWANDORF
Haber Giriş: 18.12.2020 - 10:00 | Son Güncelleme:

Schwandorf kurbanları için iki minik anma

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Schwandorf kurbanları için iki minik anma
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Schwandorf’ta 17 Aralık 1988 yılında, aşırı sağcı Josef S. tarafından yapılan ilk kundaklama olayında yanan evde hayatını kaybeden Fatma-Osman Can çifti ve oğulları Mehmet Can ile Alman Jürgen Hübener için her yıl düzenlenen anma töreni bu yıl, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle iki ayrı mini törenle yapıldı.

Schwandorf kurbanları için iki minik anma
SABAHIN erken saatinde olayın yaşandığı yere gelen Schwandorf Büyükşehir Belediye Başkanı Andreas Feller, buraya dikilen anıtın önüne çiçek bırakıp dua etti. Belediye Başkanı Feller hayatını kaybedenleri unutmadıklarını söyledi.
Schwandorf kurbanları için iki minik anma
BAŞKONSOLOS DENİZ’DE ÇİCEK BIRAKTI
Öğle saatlerinde ise Nürnberg Başkonsolosu Serdar Deniz, DİTİB Camisi Başkanı Mustafa Eraslan ile birlikte anıtın önüne çiçek bıraktılar ve saygı duruşunda bulundular. Din görevlisi Yaşar Yıldız ise ölenler için dua etti.
Schwandorf kurbanları için iki minik anma

‘ACIMIZ HEP AYNI’
Anne, baba ve erkek kardeşini kaybeden Leyla kellecioğlu, “Acımız hep aynı hiç değişmedi” derken, Nürnberg Başkonsolosu Serdar Deniz’de “Schwandorf’ta başladıktan sonra günümüze kadar süregelen ırkçı saldırıların bir daha tekrarlanmamasını temenni ediyoruz” diye konuştu.
Schwandorf kurbanları için iki minik anma

Schwandorf kurbanları için iki minik anma

Schwandorf kurbanları için iki minik anma

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