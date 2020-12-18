Schwandorf kurbanları için iki minik anma

SABAHIN erken saatinde olayın yaşandığı yere gelen Schwandorf Büyükşehir Belediye Başkanı Andreas Feller, buraya dikilen anıtın önüne çiçek bırakıp dua etti. Belediye Başkanı Feller hayatını kaybedenleri unutmadıklarını söyledi. BAŞKONSOLOS DENİZ’DE ÇİCEK BIRAKTI

Öğle saatlerinde ise Nürnberg Başkonsolosu Serdar Deniz, DİTİB Camisi Başkanı Mustafa Eraslan ile birlikte anıtın önüne çiçek bıraktılar ve saygı duruşunda bulundular. Din görevlisi Yaşar Yıldız ise ölenler için dua etti.



‘ACIMIZ HEP AYNI’

Anne, baba ve erkek kardeşini kaybeden Leyla kellecioğlu, “Acımız hep aynı hiç değişmedi” derken, Nürnberg Başkonsolosu Serdar Deniz’de “Schwandorf’ta başladıktan sonra günümüze kadar süregelen ırkçı saldırıların bir daha tekrarlanmamasını temenni ediyoruz” diye konuştu.



