Schwandorf kurbanları anıldı

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BAŞKONSOLOS Serdar Deniz, azınlıkta olsalar bile bu vahşi neonazi grupların yeteri kadar takip edilip yeteri kadar cezalara çarptırılmadığı sürece bu eylemlere karşı olan Alman halkının çoğunluğunun da bir noktada çaresiz kaldığını söyledi.

Schwandorf Büyükşehir Belediye Başkanı Andreas Feller de son günlerde koronavirüs önlemlerine karşı çıkanların düzenlediği gösterilerde aşırı sağcıların boy göstermesinin endişe verici olduğunu belirtti. Feller, “Acı olay Schwandorf halkını derinden üzmüştür. Irkçılığa karşı yüzümüzü gösterip hep birlikte karşılarında olalım. Irkçıların Schwandorf’ta yeri yoktur” dedi. Düzenlenen iki ayrı programda da olay yerine çelenk ve güller bırakıldı. Programa ailesiyle birlikte katılan Leyla Kellecioğlu, “Ne zaman buradan geçsem gözyaşlarıma hâkim olamıyorum. Çatı katındaki dairede geçirdiğimiz anılar gözlerimin önüne geliyor” dedi. Törende, din görevlisi Yaşar Yıldız tarafından Kur’an-ı Kerim okundu, dualar edildi.