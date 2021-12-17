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Schwandorf kurbanları anıldı

#Almanya#Schwandorf Kurbanları#AVRUPADAN HABERLER
Schwandorf kurbanları anıldı

17 Aralık 1988’de Almanya’nın Schwandorf kentinde aşırı sağcı Josef S.’nin kundaklaması sonucu hayatlarını kaybeden Fatma Can (44), eşi Osman Can (50) ve oğulları Mehmet Can (12) ile komşuları Jürgen Hübener (47) için olay yerinde iki ayrı anma töreni düzenlendi. Törende, Nürnberg Başkonsolosu Serdar Deniz, Schwandorf Belediye Başkanı Andreas Feller, Can ailesinin hayattaki kızları Leyla Kellecioğlu, eşi, çocukları ve Schwandorf DİTİB Camisi yöneticileri katıldı.

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BAŞKONSOLOS Serdar Deniz, azınlıkta olsalar bile bu vahşi neonazi grupların yeteri kadar takip edilip yeteri kadar cezalara çarptırılmadığı sürece bu eylemlere karşı olan Alman halkının çoğunluğunun da bir noktada çaresiz kaldığını söyledi.

Schwandorf kurbanları anıldı

Schwandorf Büyükşehir Belediye Başkanı Andreas Feller de son günlerde koronavirüs önlemlerine karşı çıkanların düzenlediği gösterilerde aşırı sağcıların boy göstermesinin endişe verici olduğunu belirtti. Feller, “Acı olay Schwandorf halkını derinden üzmüştür. Irkçılığa karşı yüzümüzü gösterip hep birlikte karşılarında olalım. Irkçıların Schwandorf’ta yeri yoktur” dedi. Düzenlenen iki ayrı programda da olay yerine çelenk ve güller bırakıldı. Programa ailesiyle birlikte katılan Leyla Kellecioğlu, “Ne zaman buradan geçsem gözyaşlarıma hâkim olamıyorum. Çatı katındaki dairede geçirdiğimiz anılar gözlerimin önüne geliyor” dedi. Törende, din görevlisi Yaşar Yıldız tarafından Kur’an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Schwandorf kurbanları anıldı

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#Almanya#Schwandorf Kurbanları#AVRUPADAN HABERLER

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