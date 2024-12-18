Schwandorf kurbanları anıldı: ‘36 yıllık acımız dinmedi’

Haberin Devamı

OLAYIN yaşandığı ‘Habermeier Haus’ adlı binanın önünde gerçekleştirilen anma töreni, saygı duruşuyla başladı. Törene Nürnberg Başkonsolosu İrem Şahin Chalupka, Schwandorf Belediye Başkanı Andreas Feller, Din Hizmetleri Ataşesi Necmettin Saydan, Can Ailesi’nin yakınları ve Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Duaların ardından binanın duvarındaki anıta çiçekler bırakıldı.





‘IRKÇI SALDIRILAR SON BULMALI’

Nürnberg Konsolosu İrem Şahin Chalupka konuşmasında, Schwandorf’taki kundaklama olayının Almanya’da ilk ırkçı saldırı olarak kayıtlara geçtiğini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı: “36 yıl önce vahşi bir cinayete kurban giden masum Türk ve Alman vatandaşlarımızı yâd etmek için buradayız. İnsanlıktan nasibini almamış bir Neonazi tarafından kundaklama sonucu yanarak can veren Osman, Fatma ve Mehmet Can ile Jürgen Hübner’e Allah’tan rahmet diliyorum.” Şahin Chalupka, ırkçı saldırıların Schwandorf ile sınırlı kalmadığını belirterek, Mölln ve Solingen kundaklamaları ile NSU terör örgütünün cinayetlerini hatırlattı. Aşırı sağcı saldırların endişe verici olduğuna dikkat çekerek, çok kültürlülüğün tehdit değil bir zenginlik olarak görülmesi gerektiğini vurguladı: “Bir arada yaşamı tehdit eden her türlü girişime karşı birlikte, kararlılıkla mücadele etmeliyiz. Schwandorf Belediyesi’nin bu acıyı unutturmamak adına aldığı karar, dayanışma ve birlik mesajı açısından önemlidir.”

Haberin Devamı

‘BİZİM TOPLUMDA IRKÇILIĞA YER YOK’

Schwandorf Belediye Başkanı Andreas Feller ise konuşmasında, saldırıda hayatını kaybedenleri unutmadıklarını belirterek, “Bu korkunç geceyi halen derinden yaşıyoruz. Toplumumuzda ırkçılığa ve nefret söylemine yer yok. Haksızlıklara karşı birlikte mücadele etmeliyiz” dedi. Feller, kurbanların kızları Leyla Kellecioğlu’nun Schwandorf’u terk etmemesinin dayanışma açısından önem taşıdığını ifade etti.

Haberin Devamı

‘ADALETSİZLİĞİN BAŞKA YÜZÜ’

Kundaklamadan kurtulan Can Ailesi’nin kızları Leyla Kellecioğlu da, ailesinin katilini sokaklarda görmekten duyduğu rahatsızlığı dile getirdi: “Babam, annem ve kardeşimle yaşadığım bu şehirde dolaşırken, ailemin katilini görmek beni çok üzüyor. Olay sırasında sadece 12.5 yıl hafif bir cezayla kurtulması adaletsizliğin başka bir yüzü.”