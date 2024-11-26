×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

Schwandorf kurbanları anılacak!

Güncelleme Tarihi:

#Almanya#Schwandorf Kurbanları#AVRUPADAN HABERLER
Schwandorf kurbanları anılacak
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2024 11:26

Almanya’nın Bavyera eyaletinin Schwandorf kentinde 17 Aralık 1988’de aşırı sağcı Josef Seller’in kundakladığı evde hayatını kaybeden Fatma Can (44) eşi Osman Can (50) ile oğulları Mehmet Can (12) ve Alman Jurgen Hubner (47) için saldırının gerçekleştiği gün bir anma töreni düzenlenecek.

Haberin Devamı

36 yıl önce Almanya’da ilk kundaklama olayı olarak kayıtlara geçen Schwandorf kurbanları, saat 17.00’de olayın yaşandığı ‘Habermeier Haus’ adlı binanın önünde düzenlenecek bir törenle anılacak. Saygı duruşuyla başlayacak olan törende, mermer anıta çiçekler bırakılacak. Törene, Nürnberg Başkonsolosu Fatma Taşan Cebeci ile Schwandorf Belediye Başkanı Andreas Feller katılarak birer konuşma yapacak. Kuzey Bavyera’daki Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşların da hazır bulunacağı anma töreninde, kilise papazları ile Nürnberg ve Schwandorf DİTİB din görevlileri dua edecek. Ayrıca, Can Ailesi’nin kızları Leyla Kellecioğlu ile diğer aile yakınları ve komşular da törende yer alacak.

Schwandorf kurbanları anılacak

Haberin Devamı

Schwandorf kurbanları anılacak

Schwandorf kurbanları anılacak

Schwandorf kurbanları anılacak

Schwandorf kurbanları anılacak

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Schwandorf Kurbanları#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!