Schwandorf kurbanları anılacak!

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36 yıl önce Almanya’da ilk kundaklama olayı olarak kayıtlara geçen Schwandorf kurbanları, saat 17.00’de olayın yaşandığı ‘Habermeier Haus’ adlı binanın önünde düzenlenecek bir törenle anılacak. Saygı duruşuyla başlayacak olan törende, mermer anıta çiçekler bırakılacak. Törene, Nürnberg Başkonsolosu Fatma Taşan Cebeci ile Schwandorf Belediye Başkanı Andreas Feller katılarak birer konuşma yapacak. Kuzey Bavyera’daki Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşların da hazır bulunacağı anma töreninde, kilise papazları ile Nürnberg ve Schwandorf DİTİB din görevlileri dua edecek. Ayrıca, Can Ailesi’nin kızları Leyla Kellecioğlu ile diğer aile yakınları ve komşular da törende yer alacak.

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