Schwaigern'de feci kaza! 27 yaşındaki Mert Mustafa...

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KAZA, akşam saat 18.00 sıralarında B293 karayolunun Leintalstadion mevkiinde meydana geldi. Mert Mustafa Özdemir’in kullandığı BMW, uzun bir sağ virajda henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve bir kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle ağır yaralanan Mert Mustafa, tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Kazaya karışan 62 yaşındaki kamyon sürücüsü ise hafif yaralandı ve tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, kazanın sebebini belirlemek için detaylı inceleme başlattı.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. 60’tan fazla itfaiye personeli olay yerinde görev yaparken, polis ekipleri kazanın nedenini araştırdı. B293 karayolu, kaza sonrası saat 21.10’a kadar her iki yönde trafiğe kapatıldı. Yol temizleme ve araçların kaldırılma işlemlerinin ardından trafik yeniden açıldı.

Kazada hayatını kaybeden Mert Mustafa Özdemir’in babası Mustafa Özdemir, annesi Mürüvet Özdemir ve yakınları büyük üzüntü yaşarken, bölgede yaşayan Türk toplumu da genç yaşta hayatını kaybeden Özdemir’in vefatıyla derin bir yasa boğuldu. Yetkililer, kazanın kesin nedenini belirlemek için soruşturmaların devam ettiğini açıkladı.