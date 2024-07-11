Schumacher’in ailesine şantaj yapan Yılmaz T. tutuklandı

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ŞANTAJ, ilk olarak 3 Haziran Pazartesi günü yapıldı. Bild gazetesinde yer alan habere göre, bir diskoda koruma görevlisi olarak çalışan 53 yaşındaki Yılmaz T., Michael Schumacher’in İsviçre’deki ofisini arayarak elinde Schumacher’e ait fotoğraf ve belgelerin olduğunu söyledi. Yılmaz T. Wuppertal’da anonim bir numaradan yaptığı aramada elinde iki adet hard disk bulunduğunu ve bunlardan birinde Schumacher’e ait 500’e yakın fotoğraf, diğerinde ise belgeler, videolar ve ilaç listesinin bulunduğunu belirtti. Görsel ve belgelerin, Michael Schumacher’in 29 Aralık 2013 tarihinde Fransa’nın Méribel kış tatili beldesinde geçirdiği kazanın ardından oluşturulan veriler olduğu belirtildi. Yılmaz T., Schumacher’in ailesinin iş birliği yapmaması halinde, bu verilerin ‘darknet’ ortamına düşebileceğini söyledi.

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KOMİSYON KARŞILIĞI ALMIŞ

Yılmaz T. bu görüşmenin ardından 5 ve 11 Haziran’da da Schumacher’in ofisiyle irtibata geçti. Yaptığı telefon görüşmelerinde söz konusu materyalleri başka birinden aldığını açıkladı. Ancak bu kişinin ismini söylemedi. Tutuklandıktan sonra ise polise verdiği ifadede elindeki belgeleri Schumacher’in eski koruması Markus F.’den komisyon karşılığı aldığını söyledi. Markus F.’nin 5 yıldan fazla bir süre Schumacher ailesi için güvenlik görevlisi olarak çalıştığı belirtildi. Ancak Bild gazetesi, Yılmaz T.’nin ikili oynamış olabileceğini ve aileye para karşılığı, materyalleri kimden aldığını söylemeyi de teklif ettiğini belirtti. Yılmaz T., eğer 2-4 hafta içinde parayı ödemezlerse materyalleri sahibine geri vermek zorunda olduğunu bildirdi.

İKİ DİSK İÇİN 15 MİLYON

Schumacher’in ofisi ve ailesi ise şantajcının elindeki verilerin gerçekliğini kontrol etmek için e-mail ile kendilerine göndermesini istedi ve bir e-mail adresi verdi. Yılmaz T., aynı gün yani 11 Haziran’da 30 yaşındaki oğlu Daniel L. üzerinden anonim bir e-posta adresi oluşturup ilk e-mail’i gönderdi. Verilerin gerçekliği kesinleşince Schumacher’in ailesi İsviçre güvenlik birimlerini arayıp ihbarda bulundu. Yılmaz T., 17 Haziran’da aileyi arayarak materyaller karşılığında ilk kez 15 milyon Euro istediğini belirtti. İddialara göre paranın yarısını ilk hard disk için geri kalanını da 3-4 gün sonra vereceği ikinci hard disk için istedi.

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OĞLU KEFALETLE SERBEST

Yılmaz T.’nin Schumacher’in ofisiyle yaptığı telefon görüşmesi sırasında oğlunun da yanında olduğu ve konuşmaları dinlediği belirtildi. Daniel L.’nin daha sonra 18 Haziran’da çalışanın talebi üzerine e-posta yoluyla başka bir görsel daha gönderdiği kaydedildi. Polis, gerek telefon görüşmeleri gerekse e-mail yazışmaları üzerinden teknik takibe aldığı baba ve oğlun Wuppertal’da olduklarını belirledi ve yapılan araştırmada kimliklerini tespit etti.

Yılmaz T. ve oğlu Wuppertal’dan Konstanz’a giderken 19 Haziran’da mola vermek için durdukları Gross-Gerau’daki bir süpermarketin otoparkında polisler tarafından yakalandı. Polis, Yılmaz T.’nin ifadesinin ardından Markus F.’yi (52) Wülfrath’taki evinde tutukladı. İkisi de gözaltında tutulurken, Daniel L. kefaletle serbest bırakıldı.