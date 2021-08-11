‘Schumacher’i eşi hayatta tuttu’

BILD Sport dergisine konuşan Schumacher’in en yakın arkadaşlarından 75 yaşındaki Todt, “Michael, 29 Aralık 2013’te kayak kazası geçirdiğinden bu yana Corinna ile çok zaman geçirdim. Mükemmel bir kadın ve ailesini çok iyi yönetiyor. Böyle bir şeyin başlarına geleceğini düşünmemişti. Birden oldu ve başka seçeneği de yoktu. Ama çok iyi başardı. Ona güveniyorum, o da bana güveniyor” dedi. Todt, Schumacher’in doktorların çabası ve eşi Corinna’nın desteği sayesinde ayakta kaldığını kaydederken, “Corinna onun yaşamasını istediği için hayata tutunabildi. Şimdi ise bunun sonuçlarıyla mücadele ediliyor. Bazı sorunların yavaş yavaş düzelmesini umut ediyoruz” dedi. SCHUMACHER BELGESELİ 15 EYLÜL’DE

Efsane yarışçının hayat hikâyesinin anlatıldığı ve 2019’da yayınlanması planlanan ‘SCHUMACHER’ adlı belgesel film ise 15 Eylül’de Netflix’de gösterime girecek. Belgeselde Schumacher, eşi Corinna ile çocukları Gina ve Mick de söyleşileriyle yer alıyor. Schumacher ve ailesi, 2013’te yaşanan kazadan bu yana daha sakin bir hayat yaşıyor ve medyaya çıkmıyor. Aile, Schumacher’in sağlık durumu hakkında da kamuoyuna fazla bilgi vermiyor. Bugün 52 yaşında olan Corinna ile Michael Schumacher, 1995’te evlenmişlerdi.