Schumacher şantajcılarına hapis!

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MAHKEME, 53 yaşındaki Türkiye kökenli ana sanığı “ağırlaştırılmış şantaj” suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın 30 yaşındaki oğlu ise şantaja yardım etmek suçundan 6 ay hapis ve 1200 Euro para cezası ödemeye mahkûm edildi. Ayrıca, Schumacher ailesinin eski bir güvenlik görevlisi olan 53 yaşındaki Alman sanık ise, şantaja yardım etmek suçundan 2 yıl hapis cezası ve 2 bin 400 Euro para cezası aldı. Hakim Birgit Neubert, eski güvenlik görevlisinin “güven ihlaliyle olayın başlamasına neden olduğunu” vurguladı.

‘YAPTIĞIM ŞEY ÇOK İĞRENÇTİ’

Schumacher ailesi, özel fotoğraflarının ve videolarının Darknet’te yayınlanacağı tehdidiyle 15 milyon Euro ödemeye zorlanmıştı. Savcılık, sanıklardan ailenin 900 fotoğrafı, 600 videosu ve Michael Schumacher’in dijitalleştirilmiş sağlık kayıtlarının ele geçirildiğini, ancak bir sabit diskin hâlâ kayıp olduğunu açıkladı. Ana sanık ve oğlu, suçlamaları kabul ederek pişmanlıklarını dile getirdi. Ana sanık, “Yaptığım şey çok, çok iğrençti. Bunu hapishanede ikinci günümde anladım. Bunun bedelini ödeyeceğim” dedi. Eski güvenlik görevlisi ise suçlamaları reddetti. Savunma avukatı, müvekkilinin hassas verileri çalmadığını ve bu verilerin 2024 yılından çok önce başka kişilere teklif edildiğini iddia etti.

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‘CEZA ÇOK HAFİF’

Michael Schumacher’in ailesi ise mahkeme kararına itiraz etti. Wuppertal Bölge Mahkemesi’nin verdiği karara yalnızca bir noktada itiraz eden aile, eski bir güvenlik görevlisine verilen cezanın “çok hafif” olduğunu iddia etti. Schumacher ailesinin sözcüsü yaptığı açıklamada, “Bay F.’ye verilen cezanın bizim gözümüzde çok hafif olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle itiraz ettik” dedi. Corinna Schumacher, söz konusu kişinin “olayın arkasındaki asıl beyin” olduğunu ve “büyük bir güven ihlali” gerçekleştirdiğini belirtti. Michael Schumacher, 2013 yılında geçirdiği ciddi bir kayak kazasının ardından ailesi ve ekibi tarafından tamamen kamusal hayattan uzak tutuluyor. Kazada ağır bir kafa yaralanması geçiren efsane pilotun sağlık durumuyla ilgili detaylar aile tarafından paylaşılmıyor.