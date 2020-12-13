MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriSchumacher için yeni açıklama geldi! ‘Tedavilerin amacı...'
GeriAvrupa Schumacher için yeni açıklama geldi! ‘Tedavilerin amacı...'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Avrupa
Haber Giriş: 13.12.2020 - 12:49 | Son Güncelleme:

Schumacher için yeni açıklama geldi! ‘Tedavilerin amacı...'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Schumacher için yeni açıklama geldi! ‘Tedavilerin amacı...'
Abone Olgoogle-news

Uluslararası Otomobil Federasyonları Başkanı Jean Todt, en yakın dostlarından Michael Schumacher’in tedavi süreciyle ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

Ferrari’nin eski patronu olan ve Michael Schumacher ile o dönem İtalyan devinde büyük başarıları yaşayan Todt, efsane pilotu ziyaret edebilen ender insanlardan bir tanesi olarak biliniyor.

Schumacher için yeni açıklama geldi ‘Tedavilerin amacı...

Schumacher ailesi ile arası iyi olan Fransız motor sporları yöneticisinin yaptığı açıklamalar bu yüzden, sağlık durumu büyük merak konusu olan isim hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından dikkatle takip ediliyor.
Schumacher için yeni açıklama geldi ‘Tedavilerin amacı...
Ouest France gazetesine bir röportaj veren Jean Todt, “Ben bu konuda biraz ketum biriyim ama gayet iyi biliyoruz ki Michael çok ciddi bir kaza geçirdi ve ne yazık ki bu kaza ona ciddi sonuçlar doğurdu” diyerek şöyle devam etti: “Ondan sonrasında Michael Schumacher için uygulanan tedaviler, hep daha normal bir hayata dönebilmesini temin etmek için yapıldı”.
Schumacher için yeni açıklama geldi ‘Tedavilerin amacı...
Jean Todt pistlerde yavaş yavaş adından söz ettirmeye başlayan Michael Schumacher’in oğlu Mick Schumacher hakkında da açıklamalar yaptı. Formula 2’de şampiyon olmasının ardından gelecek sezondan itibaren F1’de yarışacak Mick için şunları söyledi:
Schumacher için yeni açıklama geldi ‘Tedavilerin amacı...

“Bu yüzden çok sevinçliyim çünkü Schumacher ailesi benim hayranlık duyduğum bir aile. Mick benim doğumunu gördüğüm bir çocuk. Araba kullanma konusunda gerçekten tutkulu. İşler onun için yolunda giderse bu da beni mutlu eder. Elde edeceği sonuçlar nasıl bir araba kullanacağına göre de değişecektir”.
Schumacher için yeni açıklama geldi ‘Tedavilerin amacı...
Michael Schumacher, 2013’te Fransa Alpleri’nde geçirdiği kayak kazasında başını taşa çarpmasının ardından hastaneye kaldırılmış, komaya girmiş ve ardından bir dizi operasyon geçirmişti. Sağlık durumu sır gibi saklanan ve bir tür bitkisel hayatta olduğu düşünülen efsane isim özel bir sağlık ekibi gözetiminde Cenevre Gölü kenarındaki villasında ailesinin yanında günlerini geçiriyor.
Schumacher için yeni açıklama geldi ‘Tedavilerin amacı...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle