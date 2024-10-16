Schumacher ailesine şantaj davası aralıkta

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ŞANTAJ girişimi, Mart 2021’e kadar Schumacher’in İsviçre’deki malikanesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Marcus F.’nin, Schumacher’e ait özel görüntü ve belgeleri ele geçirmesiyle başladı. İddiaya göre Marcus T., şantaj için Wuppertal’da yaşayan 53 yaşındaki Yılmaz T. ile anlaştı. Bir eğlence mekânında koruma olarak çalışan Yılmaz T. de oğlu Daniel L. ile birlikte Schumacher’in ailesini defalarca telefonla arayarak, ellerinde aileye ait belgeler, fotoğraflar ve videoları barındıran iki hard disk ve dört USB bellek olduğunu, 15 milyon Euro vermezlerse bu özel bilgileri Darknet’te yayınlamakla tehdit etti. Schumacher’in hem kaza öncesi hem de sonrası görüntülerini içeren bu materyallerin arasında ilaç listeleri ve özel belgeler de bulunuyordu.

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TUTUKLAMA SÜRECİ

Yılmaz T., ilk kez 3 Haziran’da Schumacher’in İsviçre’deki ofisini aradı ve ellerinde Schumacher’e ait görüntüler olduğunu söyledi. Devam eden telefon görüşmelerde aile, görüntülerin gerçekliğini kanıtlaması için bir numune talep etti. Bunun üzerine Yılmaz T., oğlu Daniel L. üzerinden anonim bir e-posta adresi oluşturarak görüntüleri gönderdi. Verilerin gerçekliği anlaşıldıktan sonra, aile İsviçre Polisi’ni bilgilendirdi. Şantajcıların kimlikleri, polis tarafından yapılan teknik takip sonucu belirlendi. 19 Haziran’da, Yılmaz T. ve Daniel L., Konstanz’a giderken bir süpermarketin otoparkında yakalanarak tutuklandı. Yılmaz T.’nin ifadeleri doğrultusunda Marcus F. de Wülfrath’taki evinde yakalandı.

YARGI SÜRECİ BAŞLIYOR

Şantaj girişiminde başrol oynayan Yılmaz T. ve Schumacher’in eski koruması Marcus F., ‘ağır şantaj’ suçlamasıyla yargılanacak. Daniel L. ise babasına yardım ettiği için suçlanıyor. Yılmaz T., halen tutuklu olarak yargılanmayı beklerken, Daniel L. kefaletle serbest bırakıldı. Marcus F.’nin tutukluluk hali ise denetimli serbestlikle sonlandırıldı.

DAHA ÖNCE DE OLDU

Schumacher ailesine yönelik ilk şantaj girişimi bu değil. 2017 yılında bir başka sanık, Corinna Schumacher’den 900 bin Euro talep ederek çocuklarına zarar verme tehdidinde bulunmuştu. Bu sanık, 21 ay ertelenmiş hapis cezasına çarptırılmıştı. Michael Schumacher, 2013 yılında geçirdiği kayak kazasından bu yana kamuoyu önüne çıkmadı ve sağlık durumu hakkında çok sınırlı bilgi paylaşılmaya devam ediyor.