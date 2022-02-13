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Schröder’e tepkiler çığ gibi büyüyor: Almanya’nın imajına zarar veriyor

#Almanya#Gerhard Schröder#Ukrayna Krizi
Schröder’e tepkiler çığ gibi büyüyor: Almanya’nın imajına zarar veriyor

Almanya’nın eski Başbakanı Gerhard Schröder’in Rusya’nın Gazprom şirketinin de yönetimine aday gösterilmesi ve Rusya’ya destek verici açıklamaları üyesi olduğu SPD’de sıkıntı yarattı.

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ALMANYA’nın eski Başbakanı Gerhard Schröder’in Ukrayna kriziyle ilgili olarak Rusya’ya destek nitelikli açıklamalarının yanı sıra Rus petrol devi Gasprom şirketinin yönetimine aday gösterilmesi Almanya’da tepkileri artırdı. 1998-2005 yılları arasında Almanya’nın başbakanlığını yapan Schröder’in bu tutumu üyesi olduğu Sosyal Demokrat Parti’de (SPD) ciddi sıkıntılar yaşanmasına yol açtı.

‘UKRAYNA KILIÇ ÇEKİYOR’ DEMİŞTİ
Schröder’in, Rusya’nın olası saldırısına karşı ülkeyi savunabilmek için Ukrayna’nın Almanya’dan silah talebine “Ukrayna kılıç çekiyor” değerlendirilmesinde bulunması, anamuhalefet Hıristiyan Demokrat/Hıristiyan Sosyal Birlik Parti CDU/CSU) ile hükümet ortağı Hür Demokrat Parti (FDP) mensubu bazı politikacıları küplere bindirdi. Birçok politikacı, Schröder’e eski başbakan olarak tanınan parasal ve personel desteğe son verilmesini gündeme getirdi.

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‘SCHRÖDER’E YAPILAN ÖDEMELER DURDURULSUN’
Schröder’in, Rusya’ya ait Gazprom şirketinin yönetimine aday gösterilmesinin Almanya’nın eski bir başbakanının görev alanı ile bağdaşmadığına dikkat çeken CSU’lu Stefan Müller, “Schröder, Almanya’nın imajına zarar veriyor. Otokratlardan para alan birinin Alman vergi mükelleflerinin parasına ihtiyacı yok. O nedenle devlet tarafından Schröder’e yapılan yıllık ödeme ile büro giderlerinin yanı sıra personel ve şoförü için ödemeler de durdurulmalı” talebini yineledi. FDP’li savunma politikası uzmanı Marie-Agnes Strack-Zimmermann da Schröder’e eski başbakan sıfatıyla yapılan tüm ödemelerin durdurulmasını istedi.

‘BAŞBAKAN BENİM’
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Schröder’in Ukrayna konusundaki açıklamasıyla ilgili soruları “Ben Schröder’e akıl danışmadım. Schröder de bana tavsiyelerde bulunmadı” diyerek geçiştirmeye çalıştığı halde üyesi olduğu SPD’de ciddi sıkıntılar yaşandığı ortaya çıktı. Başbakan Scholz, “Almanya Federal Cumhuriyeti’nin anayasal düzenini doğru anlayabiliyorsam Almanya’nın bir başbakanı var. Başbakan benim” derken, SPD Genel Sekreteri Kevin Kühnert, Schröder’i ticaret ile politika arasındaki sınırları karıştırmakla suçladı. Kühnert, “Schröder’in bu tutumu doğru değildir, hatta üzüntü vericidir” dedi. Kevin Kühnert, bu yaklaşımının Schröder’in kendisine zarar verdiğini de söyledi.

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MUHALEFET BASKIYI ARTIRDI
Başbakan Olaf Scholz’un yarın (pazartesi) Kiev’de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ve bir gün sonra da Moskova Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşme öncesi muhalefet de baskıyı artırdı. CDU/CSU, Scholz’a olası bir saldırıda bulunulmasının faturasının Rusya’ya çok pahalıya mal olacağını Putin’e çok açık bir biçimde söyleme çağrısında bulundu.

BAKANLIKTA BULUŞMA
Başbakan Scholz, “Schröder’e akıl danışmadım” derken, Federal İçişleri Bakanlığı bünyesinde Rusya’dan sorumlu Müsteşar Johann Saathoff ile Schröder’in 5 Ocak’ta bir görüşme yaptığı ortaya çıktı. Schröder’in, Saathoff’la Alman-Rus ilişkilerinin geleceği hakkında görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi. Bunun üzerine bu görüşmede nelerin ele alındığının kamuoyuna da açıklanması isteyen CDU/CSU bu talebini yineledi.

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PUTİN DOSTU
Rusya lobicisi ve ‘Putin dostu’ olarak bilinen Gerhard Schröder, 2005 yılında yapılan genel seçimlerden sonra Başbakanlık koltuğunu Angela Merkel’e kaptırınca milletvekilliğini bırakıp eski mesleği avukatlığa döndü. Daha sonraki yıllarda Rusya’ya ait doğal gaz şirketi Rostneft, Kuzey Akım ve Kuzey Akım 2 projeleri Denetim Kurulu Başkanı olarak görev aldı. Hâlâ da bu görevleri sürdürüyor. Almanya’da çeşitli çevrelerden eleştiriler yağdığı halde Schröder aldırış etmedi. Şimdi de 30 Haziran’da yapılacak kurultayda Rusya’nın dev şirketlerinden Gazprom’un yönetim kurulu üyesi olması için aday gösterildi.

 

 

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#Almanya#Gerhard Schröder#Ukrayna Krizi

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