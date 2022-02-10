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Schröder’e tepki büyüyor

#Gerhard Schröder#CDU/CSU#AVRUPADAN HABERLER
Schröder’e tepki büyüyor

Almanya’da iktidar ortakları ve muhalefet arasında Gerhard Schröder krizi yaşanıyor. Almanya’dan silah talebinde bulunan Ukrayna karşısında Rusya’yı destekler nitelikte açıklama yapan Schröder’e sert tepkiler geldi. CDU/CSU’lular da iktidar ortağı FDP’liler de Schröder’in başbakanlık yaptığı için elde ettiği tüm hakların geri alınmasını istedi.

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UKRAYNA’nın, Rusya’nın olası saldırısına karşı ülkeyi savunabilmek için Almanya’dan silah talebine “Ukrayna kılıç çekiyor” diyerek Rusya’ya destek nitelikli açıklama yapan eski Başbakan Gerhard Schröder’e tepki geldi. 1998-2005 yılları arasında Almanya Başbakanlığı yapan Schröder’in bu tutumu, üyesi olduğu Sosyal Demokrat Parti’de (SPD) de sıkıntı yarattı. Başbakan Olaf Scholz, Schröder’in Ukrayna konusundaki açıklamasıyla ilgili soruları, “Ben Schröder’e akıl danışmadım. Schröder de bana tavsiyelerde bulunmadı” diyerek geçiştirmeye çalıştığı halde üyesi olduğu SPD’de ciddi sıkıntılar yaşandığı ortaya çıktı. Başbakan Scholz, “Almanya Federal Cumhuriyeti’nin anayasal düzenini doğru anlayabiliyorsam Almanya’nın bir başbakanı var. Başbakan benim” derken, SPD Genel Sekreteri Kevin Kühnert, Schröder’i ticaretle politika arasındaki sınırları karıştırmakla suçladı. “Schröder’in bu tutumu doğru değildir, hatta üzüntü vericidir” diyen Kühnert, bu yaklaşımının Schröder’in kendisine de zarar verdiğini belirtti.

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‘HAKLARI ELİNDEN ALINSIN’
Ana muhalefet Hıristiyan Demokrat/Hıristiyan Sosyal Birlik Partili (CDU/CSU) ve hükümet ortağı Hür Demokrat Parti (FDP) mensubu bazı politikacılar ise Schröder’e eski başbakan olarak tanınan parasal ve personel desteğine son verilmesini gündeme getirdi. Schröder’in, Rusya’ya ait Gazprom şirketinin yönetimine aday gösterilmesinin Almanya’nın eski bir başbakanının görev alanı ile bağdaşmadığına dikkati çeken CSU’lu Stefan Müller, “Schröder, Almanya’nın imajına zarar veriyor. Otokratlardan para alan birinin Alman vergi mükelleflerinin parasına ihtiyacı yok. O nedenle devlet tarafından Schröder’e yapılan yıllık ödeme ile büro giderlerinin yanı sıra personel ve şoförü için ödemeler de durdurulmalı” dedi. FDP’li savunma politikası uzmanı Marie-Agnes Strack-Zimmermann da Schröder’e eski başbakan sıfatıyla yapılan tüm ödemelerin durdurulmasını istedi.

‘BAŞBAKANLIK’TA BULUŞMA’
Başbakan Scholz, “Schröder’e akıl danışmadım” derken, Schröder’in, Federal İçişleri Bakanlığı bünyesinde olan Rusya’dan Sorumlu Müsteşar Johann Saathoff ile 5 Ocak’ta bir görüşme yaptığı ortaya çıktı. Schröder’in, Saathoff’la Almanya-Rusya ilişkilerinin geleceği hakkında görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi. Bunun üzerine CDU/CSU bu görüşmede nelerin ele alındığının kamuoyuna da açıklanmasını talep etti.
Rusya lobicisi ve ‘Putin dostu’ olarak bilinen Gerhard Schröder, 2005 yılında yapılan genel seçimlerden sonra başbakanlık koltuğunu Angela Merkel’e kaptırınca milletvekilliğini bırakıp eski mesleği avukatlığa döndü. Daha sonraki yıllarda Rusya’ya ait doğal gaz şirketi Rostneft, Kuzey Akım ve Kuzey Akım 2 projeleri Denetim Kurulu Başkanı olarak görev aldı. Almanya’da çeşitli çevrelerden gelen eleştirilere aldırış etmedi. Şimdi de 30 Haziran’da yapılacak kurultayda Rusya’nın dev şirketlerinden Gazprom’un Denetleme Kurulu Üyeliği için aday gösterildi.

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