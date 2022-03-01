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Schröder’e isyan: 4 elemanı istifa etti

#Almanya#Gerhard Schröder#Rusya
Schröder’e isyan: 4 elemanı istifa etti

Almanya’nın eski Başbakanı Gerhard Schröder’in bürosunda çalışan biri büronun yılladır yöneticiliğini yapan Albrecht Funk ile 3 eleman istifa etti.

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RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakınlığıyla tanınan ve Rusya’nın dev şirketlerinden Rostneft ile Kuzey Akım 1 ve 2 projeleri Denetleme Kurulu Başkanlığı yapan, şimdilerde de enerji şirketi Gazprom’un Yönetim Kurulu üyesi olması istenen Almanya’nın eski Başbakanı Gerhard Schröder’in Berlin’deki bürosunun 4 çalışanı istifa ettti.

‘ELEMANLARI UKRAYNA’NIN YANINDA...’
The Pioneer dergisi her ne kadar Putin’in Ukrayna’ya savaş açmasını eleştirse de, Schröder’in Rus şirketlerle iş birliğini sonlandırmamakta direnmesi nedeniyle yıllardır büronun yöneticisi olan Albrecht Funk ile 3 elemanın istifa ettiğine yer verdi. Derginin haberinde “Elemanları Ukrayna’nın yanında, Schröder’in karşısında olmaya karar verdi” denildi.

‘PUTİN TAM BİR DEMOKRATTIR’ DEMİŞTİ
Daha önceki dönemlerde “Putin tam bir demokrattır” diyen ve Almanya’dan silah talep eden Ukrayna’yı “Kılıç sallamakla” suçlayan Schröder’in elemanlarının İsyan ettiği de belirtİldi. Öte yandan istifa eden büro yöneticisi Albrecht Funk‘un Başbakanlık Dairesi’ne dönme hakkı bulunduğu da açıklandı.

 

 

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#Almanya#Gerhard Schröder#Rusya

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