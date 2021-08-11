Schröder’den VW’ye körili sosis tepkisi

Schröder, Linkedln profilinden yaptığı paylaşımda VW yönetimini eleştirdi: “Eğer VW Denetleme Kurulu’nda olsaydım buna izin vermezdim. Bir fabrikanın kantini körili sosisi menüsünden tamamen çıkarıp etsiz yemekler sunuyor. Vejetaryen beslenmek iyidir ve ben de bunu zaman zaman yapıyorum. Ancak korili sosisi tamamen menüden çıkarmak mı? Hayır.” Üçüncü eşi vejetaryen olan Gerhard Schröder’in sosisi severek yediği biliniyor. Yaklaşık 20 yıl önce “Berlin’in bütün sosis büfelerini tanıyorum” diyen Schröder, VW’nin kararını düzeltmesini istedi. Fabrikada çalışanların körili sosisten vazgeçeceklerine inanmadığını belirten Schröder, 2019’da kantinde satılmak için 7 milyon sosisin üretildiğini hatırlattı. Schröder, “Berlin’deyken ilk olarak mükemmel sosis büfelerine gidiyorum. Hannover’de de mükemmel sosis büfeleri var. Bundan vazgeçmek istemiyorum ve birçok kişinin de kantinlerinde bundan vazgeçmeyeceğine inanıyorum” diye yazdı. Schöreder yazısını ‘#rettetdieCurrywurst’ (#sosisikurtar) hashtag’i ve körili sosis fotoğrafı yayınlayarak bitirdi.