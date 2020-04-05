Schröder’den hükümete övgü

HANNOVERISCHE Allgemeine Zeitung gazetesine konuşan Schröder, “Hükümet eyaletlerle istişare içinde doğru şeyler yapıyor. Özellikle Maliye Bakanı doğru hareket ediyor. Bu gibi durumlarda sıfır borç politikası olmaz” dedi. Ekonomi ve sosyal yaşamın öncelikli olduğunu söyleyen Schröder, “Tüm hükümet, Sağlık Bakanı, Ekonomi Bakanı, Başbakan Merkel şu sıralar işlerini iyi yapıyorlar” değerlendirmesinde bulundu. 7 Nisan’da 76’ncı yaş gününü kutlayacak olan Schröder, yaş günü için önceden kısa bir seyahat planı yaptıklarını, ancak korona kriziyle bu planın gerçekleşmeyeceğini belirtti. Eski Başbakan, “Hannover’de benim sevdiğim restoranlar kapalı. Şimdi havanın güzel olması dileğiyle terasta kutlayacağız” dedi.