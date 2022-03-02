‘Schröder SPD’yi terk etsin’

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SPD Heidelberg bölge teşkilatı, Schröder’in savaşı destekleyici sanayi kuruluşlarının başında gelen Rus Rosneft şirketi Denetmele Kurulu Başkanı olarak Putin’e destek vermesinin ve Gazprom şirketinin yönetimine aday gösterilmesinin partinin imajına büyük ölçüde zarar verdiğini savunarak “Schröder partiden ihraç edilsin” çağrısında bulundu.

‘SPD ÜYELİĞİYLE BAĞDAŞMAZ’

Aynı zamanda Schröder’in partiden ihraç edilmesi için SPD genel merkezine yazılı başvuruda da bulundu. Başvuruda, Rusya’nın tutumunu savunan ve Ukrayna’nın Almanya’dan silah talebi üzerine “Kılıç sallamak” açıklamasında bulunan Schröder’in davranışlarının SPD’nin temel değerleriyle bağdaşmadığı da vurgulandı. SPD Thüringen Eyalet Teşkilatı da Schröder’e Rus şirketlerde üstlendiği görevleri bırakma çağrısında bulundu. Yapılan yazılı açıklamada, “Bize göre şu anda yaşananlar ışığında savaş sürdüren Rus hükümetinin kontrolündeki bir şirkette görev almak SPD üyeliğiyle kesinlikle bağdaşmamaktadır” denildi.

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‘ZAMAN DARALIYOR TOP SCHRÖDER’DE’

SPD Eş Başkanı Lars Klingbeil’ın partinin Meclis grubunda yaptığı konuşmasında, Schröder’in tutumuyla ilgili olarak “Zaman daralıyor, top Schröder’de” dediği İleri sürüldü. Haftalık Der Spiegel dergisi, ”Daha önceki günlerde sosyal medyada, “Bir saldırgan, bir savaş çığırtkanı ile ticaret yapılmaz. Almanya’nın eski bir Başbakanı olarak özel şahıs gibi davranılamaz. Hele hele böyle bir durumda hiç davranılamaz” görüşünü paylaşan Klingbeil’in bu söylemleriyle Schröder’in çok açık bir biçimde uyardığı da belirtildi. Schröder’in karar verip Rus şirketlerdeki görevlerini bırakmaması halinde SPD yönetimimin harekete geçmesinin beklendiğine de işaret edildi.

HERRENKNECHT’TEKİ DENETLEME ÜYELİĞİNE DE SON VERİLDİ

Öte yandan Almanya’nın Baden Württemberg eyaletindeki tünel açma makineleri üreten ‘Herrenknecht’ şirketinin Schröder’in Denetleme Kurulu üyeliğine son verdiği açıklandı. Kendisi de ‘Putin dostu’ olarak bilinen şirketin sahibi Martin Herrenknecht’in Ukrayna konusunda tamamen federal hükümetin yanında olduğu da vurgulandı.