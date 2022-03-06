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Schröder SPD’de istenmiyorlar!

#Almanya#Gerhand Schröder SPD’De İstenmiyorlar!#AVRUPADAN HABERLER
Schröder SPD’de istenmiyorlar

Almanya’da İnşa adlı kamuoyu araştırma şirketi tarafından yapılan anket, Putin’e yakınlığıyla bilinen eski Başbakan Gerhand Schröder’in SPD’de istenmediğini ortaya koydu.

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RUSYA’nın Ukrayna’ya başlattığı savaş sonrasında Almanya’da en çok eleştirilen isimlerin başında SPD’li eski Başbakan Gerhard Schröder geliyor. Birçok kurum ve kuruluş, Rus enerji şirketi Rosneft’in İcra Kurulu üyesi olan Başbakan Gerhard Schröder’le bağlantılarını keserken kamuoyunda Schröder karşıtlığı tavan yaptı.

‘EMEKLİ MAAŞI DA KESİLSİN’
Son olarak Bild am Sonntag gazetesi adına yapılan ankete katılanların büyük çoğunluğu Schröder’in partisinden uzaklaştırılmasını istedi. İnşa kamuoyu araştırma şirketi tarafından yapılan ankete katılanların yüzde 74’ü Schröder’in partiden atılmasını istedi. SPD üyeleri arasında ise bu oran yüzde 82 oldu. Ankete katılanların yüzde 75’i, SPD’lilerin yüzde 79’u, Gerhard Schröder’in Rus şirketiyle bağlantısını kesmemesi durumunda, ödenen emeklilik maaşının kesilmesini istedi.

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SCHOLZ İSTİFAYA ÇAĞIRDI
Schröder, aynı zamanda ‘Nord Stream AG-Kuzey Akımı Şirketi’nin de başkanlığını yapıyor. Eski Başbakan Schröder’in Putin’le arasına mesafe koymaması ve Ukrayna’ya karşı yürütülen savaşı kınamayı reddetmesi birçok çevreden sert bir şekilde eleştiriliyor. Son olarak Başbakan Olaf Scholz (SPD), bu hafta Schröder’i, Rus enerji şirketlerindeki görevinden istifa etmeye çağırdı. Ancak partinin federal yönetim kurulu şimdiye kadar Schröder’in partiden uzaklaştırılması yönündeki açıklamalara yer vermedi.

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