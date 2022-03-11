Schröder ‘barış elçisi’ oldu

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RUS şirketlerle ilişkisini sonlandırmaması halinde partiden ihracı bile gündeme gelen Schröder’in perşembe akşamı Moskova’da bir dönemler ‘tertemiz demokrat’ ve ‘dostum’ olarak nitelediği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldiği belirtildi. Alman Haber Ajansı (dpa), savaşı durdurması için Schröder’in Putin’le görüştüğünü belirtirken, görüşmenin içeriğiyle ilgili bir açıklamada bulunulmadığına yer verdi. Haftalık ‘Politico’ dergisi, Schröder’in devreye girmesini ve arabuluculuk etmesini Ukrayna’nın istediğini ileri sürdü. Kiev’le bir politikacının devreye girmesi üzerine Schröder’in pazartesi günü İstanbul’a uçarak Ukraynalı bir heyetle görüştüğü aynı haberde yer aldı. Bunun üzerine Schröder’in Putin’le görüşme talebine 10 dakika içinde olumlu yanıt geldiği ve çarşamba günü de Güney Koreli eşi Soeyon Kim’le İstanbul’dan Moskova’ya uçtukları belirtildi. Kısa bir süre önce bölgede barışın sağlanması ve savaşın durdurulması için Schröder’in devreye girmesini öneren Ukrayna’nın Berlin Büyükelçisi Andriy Melnyk, kendilerinin son gelişmelerden haberi olmadığını, Ukrayna hükümetinin de böyle bir talebinin olduğunu sanmadığını söyledi.

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Schröder’in Putin görüşmesiyle ilgili olarak bir yorumda bulunmak istemedi. Paris’te düzenlenen Avrupa Birliği (AB) zirvesine katılan Scholz, “Bu konuda bir yorum yapmak istemiyorum” dedi. Schröder’e Rus şirketlerle ilişkilerini sonlandırması için yazılan mektuba imza atan SPD Eş Başkanı Lars Klingbeil ise hükümetin de partisinin de görüşmeden haberdar olmadığını açıkladı. Ancak bu korkunç savaşı durduracak her türlü girişimi olumlu bulduklarını belirterek, Schröder’in bu girişimini desteklediklerinin sinyali verdi.