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Schönbach’a eski komutanından destek

#Almanya#Ukrayna#Vladimir Putin
Schönbach’a eski komutanından destek

Ukrayna krizi ve Kırım konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i anlayışla karşıldağını söyleyerek uluslararası alanda Almanya’yı zor durumda bırakan ve istifa eden Deniz Kuvvetleri Komutanı Kay Achim Schönbach’a destek Genelkurmay eski Başkanı Kujat’tan geldi.

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TAGESSCHAU’ya konuşan Genelkurmay eski Başkanı Harald Kujat, Deniz Kuvvetleri Komutanı Schönbach’a yönelik eleştirilerin çok sert olduğunu belirterek, “Eğer hâlâ görevde olsaydım, tüm imkânları kullanarak onun görevden alınmasını engellerdim” dedi. Kujat, Schönbach’ın açıklamalarının asker yasasına aykırı olmadığını belirterek, “Asker yasasını ihlal etmiş ve Alman Ordusu’nun itibarına veya resmi konumunun gerektirdiği saygı ve güvene ciddi şekilde zarar vermiş olsaydı, disiplin suçu işlemiş olurdu” dedi. Kujat, sadece Schönbach’ın ifade biçiminin çok kritik bir dönemde yanlış olduğu yönünde eleştirilebileceğini kaydederken, sonuçta söylediklerinin ABD’nin pozisyonuyla çelişmediğini kaydetti.
Kujat, şu anda gergin duruma da atıfta bulunarak, “Makul bir sonuca varmak, gerilimi azaltmak ve ayrıca Rusya ile yumuşamak ve elbette her zaman Ukrayna’nın güvenlik çıkarlarını dikkate almak bizim çıkarımıza olmalı” dedi. Kujat, sürekli savaştan bahsetmenin doğru olmadığını kaydetti. Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı’nın açıklamalarının yanı sıra Almanya’nın Ukrayna’ya talep ettiği silahları göndermeme kararı da iki ülke ilişkilerini gerdi.

 

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#Almanya#Ukrayna#Vladimir Putin

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