Scholz yarın Ankara’ya gidiyor

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8 Aralık 2021 tarihinde göreve başlayan Sosyal Demokrat Partili (SPD) Scholz’un Türkiye’ye yapacağı bu ilk resmi ziyaretinde, ağırlıklı olarak Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı savaşın durdurulması için atılması gereken ortak adımları ele almak istediği belirtildi. Hükümet Sözcü Yardımcısı Wolfgang Büchner, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu alandaki girişimlerini takdir ettiklerini belirtirken, Antalya’da Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarının yaptığı görüşmenin sürdürülmesi için yeni adımlar atılması gerektiğini söyledi. Scholz’un günübirlik Türkiye ziyaretinde, iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alınacağı da belirtildi.