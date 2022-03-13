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Scholz yarın Ankara’ya gidiyor

#Almanya Başbakanı Olaf Scholz#Scholz’Un Yarın Ankara’Ya Gidiyor#AVRUPADAN HABERLER
Scholz yarın Ankara’ya gidiyor

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, yarın Ankara’ya uçarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek.

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8 Aralık 2021 tarihinde göreve başlayan Sosyal Demokrat Partili (SPD) Scholz’un Türkiye’ye yapacağı bu ilk resmi ziyaretinde, ağırlıklı olarak Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı savaşın durdurulması için atılması gereken ortak adımları ele almak istediği belirtildi. Hükümet Sözcü Yardımcısı Wolfgang Büchner, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu alandaki girişimlerini takdir ettiklerini belirtirken, Antalya’da Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarının yaptığı görüşmenin sürdürülmesi için yeni adımlar atılması gerektiğini söyledi. Scholz’un günübirlik Türkiye ziyaretinde, iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alınacağı da belirtildi.

 

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