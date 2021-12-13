Scholz’un Varşova ziyareti sancılı geçti!

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ÖNCE iki başbakanın baş başa 15 dakika, daha sonra heyetler arasında bir saat süren görüşmelerinde Polonya’nın Almanya’dan ‘savaş tazminatı’ talebinde ısrar etmesi bu alanda ciddi bir görüş ayrılığı yaşandığını ortaya koydu. Varşova’daki görüşmelerden sonra ortaklaşa düzenlenen basın toplantısında, Polonya Başbakanı Matheusz Morawiecki, ülkesinin Almanya’dan ‘savaş tazminatı’ talebini yineledi. Nazi döneminde Hitler Almanyası’nın milyonlarca Polonyalı insanı katlettiğini ve ülkenin altyapısını yok ederek Polonya’nın kalkınmasını engellediğini belirterek, iktidardaki Halk ve Adalet Partisi’nin (PiS) tazminat talebinden vazgeçmeyeceğini söyledi. Morawiecki, “Annelerimizin gözyaşı denizi, babalarımızın kan denizi” olarak nitelediği katliamın bedelinin ödenmesinde kararlı olduklarını da vurguladı.



Başbakan Olaf Scholz , daha önceki yıllarda imzalanan sözleşmeleri hatırlatarak Polonya’nın tazminat talebinin ‘haksız’ olduğunu ima etti. Scholz, Almanya’nın Avrupa Birliği’ne (AB) büyük miktarda mali katkıda bulunduğuna işaret ederken, bu paraların önemli bölümün Polonya ve diğer Doğu Avrupa ülkelerinin kalkınmasına aktarıldığını da hatırlattı. Polonya uzun süredir Almanya’dan ‘savaş tazminatı’ talep ediyor. Almanya ise 1953 yılında Polonya ve Doğu Almanya arasında imzalanan anlaşmanın geçerliliğini koruduğunu, aynı zamanda iki Almanya’nın birleşmesi döneminde 1990’da imzalanan 2 + 4 Anlaşması çerçevesinde Almanya’nın Polonya’ya 1 milyar 300 bin euro tazminat ödediğini de savunuyor.

KUZEY AKIM 2’DEN VAZGEÇİLMESİNİ ÖNERDİ

PiS adına hazırlanan bir raporda Almanya’dan 850 milyar euro ‘savaş tazminatı’ talep edilmesi yer alıyor. Varşova’daki görüşmelerde ayrıca Polonya Başbakanı’nın Almanya’nın Rus doğal gaz boru hattı Kuzey Akım 2 projesinden vazgeçmesini de önerdi. Aksi takdirde Rusya’ya bağımlılığın artacağını da savundu. Öte yandan Mateusz Morawiecki’nin AB’nin Polonya hukuk sistemine müdahale etmemesi talebinde bulunduğu da açıklandı.