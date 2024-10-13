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ALMANYA’da ana muhalefetin küçük kanadı CSU Genel Başkanı ve Bavyera Başbakanı Markus Söder, partisinin Augsburg’daki kurultayında yaptığı konuşmasında, Şansölye Olaf Scholz’u emekliye sevk edeceklerini söyledi. Ülkenin içinde bulunduğu durumun çok ciddi olduğunu vurgulayan Söder, “Almanya’da çöküşün sorumlusu SPD, FDP ve Yeşiller’den oluşan koalisyon hükümetidir. Bu ‘trafik lambası koalisyonu’ (kırmızı-sarı-yeşil koalisyon) gitmelidir. CDU/CSU iktidarı devralmaya ve sorumluluğu üstlenmeye hazırdır. CDU/CSU birlikte, Scholz’u emekliye sevk edeceğiz” dedi. Kurultay öncesinde “Bu hükümet politik olarak komada. Tıp diline göre bu hükümet klinik olarak ölüdür” diyen Söder, Scholz hükümetinin ülkenin sorunlarını çözme ve reformları hayata geçirme yetisine sahip olmadığı görüşünü de yineledi.

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MERZ’E TAM DESTEK

Söder, kendisinin onayı ile başbakan adaylığını ilan ettikleri ‘kardeş parti’ CDU Genel Başkanı Friedrich Merz’e seçim öncesi de seçimden sonraki başbakanlığı döneminde de tam destek vereceklerinin altını çizdi. Diğer partilerin ve muhalefetin Merz’le kendisi arasında sürtüşme yaşanmasını beklediklerini belirten Söder, “Hepsini hayal kırıklığına uğrattık. Friedrich Merz, CDU/CSU’nun başbakan adaydır ve seçimlerden sonra da Almanya’nın başbakanı olacaktır” dedi. SPD, Yeşiller ve FDP’den oluşan koalisyon hükümetinin Almanya’yı her geçen gün daha derin bir çıkmaza sürüklediğini ifade eden Söder, “Zaman kaybetmeden en kısa zamanda erken seçime gidilmelidir” çağrısında bulundu. Söder, Bavyera, Almanya ve CSU için sloganlarının “Özgürlük, vatan ve inanç” olduğunu yineledi.

‘POLİTİKAYA GÜVEN KAYBOLDU’

İki gün süren CSU kurultayında CDU Genel Başkanı Firedrich Merz de bir konuşma yaptı: “Almanya’da insanlar politikaya ve politikacılara güvenlerini kaybetti. Bu güveni yeniden yaratmalı ve sağlamalıyız. İnsanlara, ailelere, işletmelere güven ve güvence vermeliyiz. CDU/CSU olarak biz bunu gerçekleştirmeye muktediriz. İktidarı devraldığımızda önceliğimiz ülkemizin özgürlüğü korumak olacak. İç ve dış güvenliği korumak ve sağlamak olacak. Bunun için de askeri güce gereksinim var.”

Merz, ABD’de seçimleri Donald Trump’ın kazanması halinde, Avrupa’ya “Kendi güvenliğinizi kendiniz sağlayın” demesini beklediklerini söylerken, Avrupa’nın kendi savunma sistemini oluşturmasının kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Merz, Scholz hükümetini düzensiz göçe karşı gereken önlemleri almamakla da suçladı: “Almanya’nın yurt dışından gelecek iş gücüne ihtiyacı vardır. Başta Kuzey Ren Vestfalya (KRV) olmak üzere birçok eyalette işletmeler göçmen işçi olmasa işlemez hale gelecek. Yıllardır bu ülkede çalışan göçmen kökenli insanlar ülkemizin her alanda kalkınmasına ve gelişmesine çok önemli katkılarda bulunmuştur. Ama biz, düzensiz göçe karşıyız. Biz, sosyal sisteme göçe karşıyız. Hükümet ise uzun süredir talep ettiğimiz ve önerilerde bulunduğumuz halde bu alanda somut adım atmadı, atmıyor. Bu böyle gitmez.”

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AYAKTA ALKIŞLADILAR

Friedrich Merz ayrıca sığınma başvuruları kabul edilmeyenlere sosyal yardım ve kendilerine gösterilen iş yerlerinde çalışmayı reddedenlere ‘Yurttaş Parası’ ödenmesine karşı olduklarını da söyledi. Suç işleyen ve sığınma başvuruları kabul edilmeyenlerin derhal sınır dışı edilmelerinden ve başka bir Avrupa Birliği (AB) ülkesi üzerinden gelen sığınmacıların sınır kapılarından geri çevrilmesinden yana olduklarını da yineledi. Yaklaşık bir saat süren konuşmasını bitirdikten sonra Merz, kurultaya katılan 700’ün üzerine delege ve CDU’lu yöneticiler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı. Merz ve Söder, son dönemlerde artan Yahudi düşmanlığını şiddetle kınarken, “Bu ülkede yaşayan Yahudilerin saldırıya uğramaktan korktukları için sokağa çıkma korkusu yaşamaları Almanya için utanç vericidir. Ülkemizde Yahudi düşmanlığına da başka dinden ve ırktan olan insanlara karşı her türlü saldırı ve düşmanlıklara da asla göz yumulmamalıdır” dediler.