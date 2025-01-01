Scholz’tan ‘birlik’ mesajı

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“ALMANYA’nın geleceğini vatandaşlar belirler, sosyal medya platformlarının sahipleri değil” diyen Scholz, özellikle Elon Musk’ın sahibi olduğu ‘X’ platformu üzerinden yapılan propagandalara atıfta bulundu. Scholz, Musk’ın yeni ABD Başkanı Donald Trump’ın ekibinde yer alarak Almanya’da AfD’ye açıkça destek verdiğini, bu tür dış müdahalelerin demokratik devletlerde kabul edilemez olduğunu belirtti. Toplumda giderek artan ayrışmaya dikkati çeken Scholz, “Her zaman en çok bağıranların sesi duyulmamalı. Almanya’nın geleceği, büyük çoğunluk olan sağduyulu ve dürüst insanların ellerindedir” dedi.

‘BİZ BİR ARADA OLMAYI BİLİRİZ’

Magdeburg’daki terör saldırısına da değinen Scholz, olay sonrası sosyal medyada yayılan yanlış bilgilere dikkati çekti ve bu tür spekülasyonların toplumu böldüğünü, ülkeye zarar verdiğini belirtti. Saldırı anında profesyonel şekilde çalışan güvenlik ve sağlık ekiplerine, aynı zamanda yardıma koşan sivillere teşekkür eden Scholz, “Biz bir arada olmayı bilen bir milletiz. Zor zamanlarda gücümüzü buradan alıyoruz” ifadelerini kullandı.

Scholz, Almanya’nın içinde bulunduğu ekonomik zorluklara, artan yaşam maliyetlerine ve Ukrayna’daki savaşın etkilerine de değindi. Bu zorluklar karşısında vatandaşların tedirgin olmasını anladığını ifade eden Başbakan Scholz, “Birlik içinde olduğumuz sürece bu zorlukların üstesinden gelebiliriz” diye konuştu. Almanya’nın, dünyanın üçüncü büyük ekonomisi olduğuna ve bu başarının ardında çalışan milyonların emeğinin bulunduğuna vurgu yapan Scholz, bu başarı hikâyesinin bir parçasının Almanya’ya göç eden ve katkı sunan insanlar olduğunu ifade etti.