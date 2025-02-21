Scholz’dan Zelenskiy’e destek sözü: ‘Adil, kapsamlı ve kalıcı bir barış sağlanıncaya kadar devam edeceğiz’

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Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit’ın yaptığı yazılı açıklamaya göre Scholz, Zelenskiy ile telefonda görüştü. Scholz, görüşmede, ülkesinin Ukrayna’ya olan sarsılmaz dayanışmasını bir kez daha teyit etti. Başbakan Scholz, Almanya’nın adil, kapsamlı ve kalıcı bir barış sağlanıncaya kadar Avrupalı ve uluslararası ortaklarıyla yakın koordinasyon içerisinde Ukrayna’yı desteklemeye devam edecekleri konusunda Zelenskiy’ye güvence verdi. Ukrayna’da adil bir barışa ulaşmanın yolları hakkında görüş alışverişinde bulunan iki lider, barış müzakerelerinde Ukrayna’nın da masada yer alması ve Avrupa’nın güvenliğine ilişkin konuların Avrupalılarla birlikte ele alınması gerektiği konusunda mutabık kaldı.

Zelenskiy, Almanya’nın devam eden kapsamlı askeri ve mali desteği için Scholz’a teşekkür etti.