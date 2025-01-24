Scholz’dan yetkililere tepki: ‘Duyduklarımız bizi endişelendirdi, öfkelendirdi, şok etti!’

Haberin Devamı

BAŞBAKAN Scholz, biri bebek 2 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıyla ilgili Erfurt kentinde, gazetecilere açıklamada bulundu. Scholz, “Aschaffenburg’dan duyduklarımız bizi endişelendirdi, öfkelendirdi, şok etti. Korkunç, acımasız bir saldırı. Bir çocuk öldü. Yardım etmek isteyen biri daha öldü. Çok sayıda yaralı var. Bu böyle devam edemez. Böyle şeylerin bir daha yaşanmaması için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. İşte bu nedenle gerekli tüm tedbirlerin alınması çok önemli” diye konuştu.

BAVYERA’YI SUÇLADI

Son dönemlerde çıkardıkları mevzuat ve tedbirlerle bazı şeylerin değişmesini sağladıklarını belirten Scholz, “İnsanların sınır dışı edilmesini kolaylaştırdık. Sınır dışı hapishanesinde daha uzun bir gözaltı süresi olmasını sağladık. Ancak uygulamada önemli bir eksiklik olduğu açıkça görülüyor” ifadelerini kullandı. Göç yasasındaki mevzuatların uygulanması konusunda Bavyera makamlarının ihmali olduğunu vurgulayan Scholz, şunları kaydetti: “Özellikle Bavyera makamları arasında bu konuda ciddi bir uygulama eksikliği olduğu aşikar ve bu durum büyük bir sorun teşkil ediyor. Bunu tartışmamız ve bir şeylerin değişmesini sağlamamız gerekiyor. Hükümet, seçtiğimiz yolda devam etmemizi sağlamak için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Şunu da ekleyeyim ki, Aschaffenburg’da yaşananlar beni kişisel olarak çok üzdü ve uzun bir süre daha böyle kalacak.”