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HABERLERAvrupa Haberleri

Scholz’dan Yeşiller ve FDP ile koalisyon atağı

#Olaf Scholz#CSU#AVRUPADAN HABERLER
Scholz’dan Yeşiller ve FDP ile koalisyon atağı

Almanya seçimlerini önde tamamlayan Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) başbakan adayı Olaf Scholz, bir koalisyon için Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) ile ‘yeterince ortak noktaya’ sahip olduklarını söyledi.

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ALMANYA’da yapılan seçimlerden az farkla birinci çıkan Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) başbakan adayı Olaf Scholz, gözlerin çevrildiği koalisyon senaryoları üzerine ZDF yayınında bir açıklamada bulundu. Muhtemel bir koalisyon için Yeşiller Partisi ve liberal Hür Demokrat Parti (FDP) ile ‘yeterince ortak noktaya’ sahip olduklarını söyleyen Scholz, bu iki partiyle kesiştikleri alanlar olduğunu belirtti. SPD’nin toplumda ilerleme, saygı ve ülkenin modernleşmesini temsil eden bir parti olduğunu söyledi. Olaf Scholz Yeşiller’in iklim değişikliği bağlamında bir ilerleme tahayyülü olduğunu, FDP’nin de bu tür sorunlarla meşgul olduğunu kaydetti. SPD, Yeşiller ve FDP’nin seçimlerde oylarını artırdığını belirten Scholz, bu nedenle bu partilerin hükümet kurma görevini kabul etmesi gerektiğini belirtti.

ALMANYA’NIN ATAĞA İHTİYACI VAR
Yeşiller’in başbakan adayı Annalena Baerbock ise uzun yıllar büyük koalisyon ile yönetilen ülkenin artık bir ‘atağa’ ihtiyaç duyduğunu söyledi. Baerbock üçlü koalisyonlar “Kolay değil ama aynı zamanda bazı şeyleri farklı yapmak için gereken ivmeyi de sağlayacaktır” dedi. Baerbock bu nedenle bir sonraki hükümetin bir ‘iklim hükümeti’ olması gerektiğini ve bu nedenle de ‘Yeşillerin seçildiğini’ söyledi. Bearbock FDP ile de eğitim ve çok çeşitli toplum konularında ortak noktalar bulunduğunu belirtti.

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‘EZİCİ SİYASİ ZAFER DEĞİL’
FDP Genel Sekreteri Volker Wissing de yaptığı açıklamada “Nihayetinde ülkeye katma değer yaratacak bir konsept üzerinde anlaşılması gerektiğini” kaydetti. Hıristiyan Sosyal Birlik’ten (CSU) Markus Söder ise seçim sonuçlarının SPD için “Ezici bir siyasi zafer olmadığını” savunarak, bu nedenle Hıristiyan Birlik partilerinin Yeşiller ve FDP ile konuşma konusunda bir teklifte bulunduğunu belirtti.

LASCHET KOALİSYONA HAZIR
Diğer yandan CDU/CSU Partileri’nin başbakan adayı Armin Laschet ise seçimde oy oranlarının önemli ölçüde düşmesine rağmen yine de bir koalisyon hükümetine başkanlık etmeye hazır olduğunu söyledi. Laschet, CDU/CSU’nun Yeşiller ve FDP ile olası bir ortaklık için görüşmelere hazır olduğunu ve SPD dahil hiçbir partinin pazar günkü seçim sonucundan dolayı ülkeyi yönetme yetkisi talep edemeyeceğini söyledi. SPD ile CDU’un yeni bir ortaklık yapmayıp yapmayacağı konusunda Laschet, “Demokratlar olarak, hiçbir şeyi dışlamıyoruz, ancak şu anda bu yönde diyalog oluşmuyor” diye konuştu.

SPD YÜZDE 25.7
Almanya seçimlerinde kesin olmayan resmi sonuçlara göre Sosyal Demokrat Parti yüzde 25.7, Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) ile Hıristiyan Sosyal Birlik’ten (CSU) oluşan Hıristiyan Birlik ittifakı yüzde 24.1 oranında oy aldı. Onları, oy oranını artırsa da hedefinin çok altında kalan Yeşiller izliyor. Yeşiller’in oy oranı yüzde 14.8. Seçimlerden dördüncü parti olarak çıkmayı başaran liberal Hür Demokrat Parti (FDP) ise iki haneli oy oranını korumayı başardı ve yüzde 11.5 oranında oy aldı. 2.3 puan oy kaybeden sağ popülist Almanya İçin Alternatif (AfD) partisi ise yüzde 10.3’e ulaştı. 4.3 puan oy kaybeden Sol Parti ancak yüzde 4.9’a ulaşabildi.

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